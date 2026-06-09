Milei no viajó a Córdoba para los ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

El presidente Javier Milei no participará de la etapa operativa del ejercicio militar que se celebrará en Córdoba este miércoles en conjunto con Estados Unidos, denominado “Daga Atlántica”. El mandatario resolvió mantener su agenda concentrada en la Casa Rosada con una serie de audiencias.

Fuentes oficiales sostuvieron que el presidente no tuvo en su hoja de ruta asistir a la actividad que forma parte de un programa de adiestramiento binacional autorizado por el Gobierno. En su lugar, contará con la presencia del ministro de Defensa, Carlos Presti.

El ejercicio incluye la participación de unidades especiales, sistemas de comunicación táctica, aeronaves, drones y tecnología de visión nocturna. En representación del país participaban unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea junto con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

Reuniones

Milei se reunió desde las 9 en su despacho con Yosef Chaim Ohana, ex integrante de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), quien fue secuestrado por el grupo terrorista Hamas durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y permaneció cautivo en la Franja de Gaza durante 738 días.

Acompañó al mandatario durante la audiencia el canciller, Pablo Quirno. También estuvieron presentes Avi Meir Ohana y los rabinos Tzvi Grunblatt y Chaim Baruch Oirechman.

Luego, en el Salón Blanco, el Presidente recibió las cartas credenciales de los embajadores de Japón, Australia, República Libanesa, Chile, Hungría y Honduras. En todo momento estuvo el jefe de la cartera de Relaciones Exteriores.

Fuentes libertarias precisaron que les recibió los documentos a los embajadores Hoshino Yoshitaka (Japón), Sarah Louise Roberts (Australia), Sonia Abou-Azar (República Libanesa), Gonzalo Uriarte Herrera (Chile), Péter Hlinka (Hungría) y Rosario Paulina Castillo Galo (Honduras).

Para cerrar su actividad de la primera parte de la jornada, Milei mantuvo un cónclave con representantes de la delegación argentina integrada por 700 deportistas que participarán de los Juegos Macabeos Mundiales 2026.

Con información de NA