“La libertad con hambre es una flor encima de un cadáver”: cerró una protesta de siete días de ayuno contra Milei

Llegaron los siete días sin comer, rezando, y a la intemperie, entre Plaza de Mayo, delante de la Casa Rosada y a la noche durmiendo en la entrada de la Catedral porteña. Y el gobierno de Javier Milei los ignoró. Este martes finalizó una inédita protesta que aglutinó organizaciones sociales y eclesiásticas.

La protesta, bajo el lema “Jornada de ayuno y oración para despertar las conciencias”, se extendió del 2 al 9 de junio y contó con la participación del movimiento sindical, incluyendo a las dos CTA. Detrás estuvieron el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el dirigente social Esteban “Gringo” Castro y los religiosos de la Mesa Ecuménica, que integran sacerdotes y pastores.

Por las noches, el grupo realizaba una oración compartida, bebía mate o té y se refugiaba, con abrigos y bolsas de dormir, bajo el pórtico de la Catedral. El padre Francisco “Paco” Olveira, que ejerce el sacerdocio en barrios pobres del AMBA, afirmó que el ayuno es, para quienes pueden hacerlo, una huelga de hambre que denuncia la crueldad del Gobierno. Junto a él sostuvieron los días de ayuno el pastor menonita Luis María Alman Bornes y Castro.

Al arrancar la semana, Pérez Esquivel sostuvo que “el pueblo está en un estado de indefensión total” y que “la única forma de revertir esto es unirnos, no para la violencia, sino para la rebelión de conciencias”.

Este martes 9 de junio a las 13 la Mesa Ecuménica cerró el ciclo frente a las vallas que rodean la pirámide de Plaza de Mayo. Los ayunantes desplegaron una pancarta que sintetizó ocho días de protesta con una sola frase dirigida al corazón del lema presidencial: “La libertad con hambre es una flor encima de un cadáver”.

En el cierre, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma se movilizaron desde la sede de Piedras y Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La Mesa Ecuménica y las CTA señalaron que la medida buscó una “rebeldía de la conciencia” para resistir la naturalización de la injusticia y recuperar la dignidad humana y el cuidado de toda vida.