Las CTA marcharon a Plaza de Mayo con un fuerte rechazo a la Reforma Laboral y el ajuste

Las calles del centro porteño volvieron a convertirse este martes en el escenario de una masiva demostración de fuerza gremial cuando las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) marcharon en unidad hacia Plaza de Mayo. La movilización, enmarcada en una jornada nacional de protesta, confluyó con el emotivo y político cierre de la semana de “Ayuno y oración para despertar las conciencias”, una iniciativa originalmente impulsada por la Mesa Ecuménica, junto al Premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel.

La marcha, que comenzó a media mañana con la concentración de distintas columnas sindicales, movimientos sociales y organizaciones de base en los principales accesos a la plaza, no tardó en transformarse en un “Cabildo abierto de protesta”. Aunque la convocatoria ecuménica aportó un fuerte componente de reflexión mística y social, el eje político e indiscutible de la jornada fue el rechazo absoluto y unánime a la Reforma Laboral promovida por la gestión del presidente Javier Milei.

El acto de cierre combinó las intervenciones de líderes religiosos y ecuménicos, quienes leyeron un documento conjunto advirtiendo sobre el deterioro del tejido social y el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables, con los enérgicos discursos de la dirigencia gremial. Los secretarios generales de ambas CTA coincidieron en que el modelo económico actual atenta de manera directa contra la estabilidad del empleo público y privado, precariza las condiciones de contratación y debilita la capacidad de negociación colectiva de los sindicatos.

Hacia el final de la tarde, las columnas comenzaron a desconcentrarse pacíficamente por las avenidas de Mayo, Belgrano y Diagonal Norte.

Cachorro Godoy llamó a la “rebelión de las conciencias”

El secretario general de la CTA-Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, convocó, en el acto de cierre, “a la rebelión de las conciencias contra las injusticias” para poder construir una sociedad mejor: “Nuestro pueblo nunca renunció a valores como la solidaridad y el humanismo”, agregó.

JORNADA NACIONAL DE PROTESTA ✊🏽



Luego de una semana de ayuno impulsada por la Mesa Ecuménica, las CTA nos movilizamos junto a diversas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en defensa de nuestro pueblo. pic.twitter.com/H5aM6s9vcy — CTA Autónoma (@CTAAutonoma) June 9, 2026

“El destino de nuestra patria se define en las calles de Argentina, y en esas calles nos volvemos a encontrar. Seguimos con el espíritu de las Madres de Plaza de Mayo, que nos enseñaron que la única lucha que se pierde, es la que se abandona, con el espíritu de rebelión de conciencias a la que nos convoca esta mesa”, expresó Godoy.

Yasky: “Los peores sueldos y los peores derechos”

Mientras que Hugo Yasky, líder de la CTA-T, sostuvo que “tenemos el salario mínimo vital y móvil más bajo de América Latina” e, incluso, agregó que nuestro país es el que posee “peores derechos laborales” y que por, ese motivo, “hay que parar a Milei”.

Ejes de la protesta

Convocamos a una Jornada Nacional de Protesta para acompañar el cierre en Plaza de Mayo de la semana de ayuno y oración para despertar las conciencias, convocada por la Mesa Ecuménica. pic.twitter.com/jIB0s52TPr — Hugo Cachorro Godoy (@CachorroGodoy) June 9, 2026