Encontraron sana y salva en Córdoba a Luciana Aylén

La profunda angustia que mantenía en vilo a los habitantes de Colonia Caroya, Jesús María y zonas aledañas en la provincia de Córdoba llegó a su fin esta tarde. Luciana Barrios Alarcón, la joven de 15 años intensamente buscada desde las primeras horas del lunes, fue hallada “sana y salva”, según confirmaron fuentes oficiales del gobierno cordobés.

La noticia fue ratificada de manera oficial por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien se había puesto al frente de la coordinación del operativo. A través de sus canales de comunicación, el funcionario expresó su profundo agradecimiento a las fuerzas involucradas y a los ciudadanos que se sumaron activamente a la difusión del paradero de la menor.

La desaparición de Luciana se había producido en la jornada de ayer, luego de ser vista por última vez al retirarse del Colegio Bonoris, institución educativa a la que asiste en Colonia Caroya. Al confirmarse que la adolescente no había regresado a su hogar, la familia radicó de inmediato la denuncia penal, lo que encendió las alarmas de los estamentos judiciales y policiales de la provincia.

“La encontramos sana y salva. Quiero agradecer profundamente el inmenso compromiso de las fuerzas de seguridad, los equipos especiales y la invaluable solidaridad de toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María que nos acompañó sin descanso en estas horas tan difíciles”, afirmó Quinteros.

Ante la gravedad del escenario y con el transcurso de las horas sin novedades, el Gobierno nacional, mediante el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), resolvió activar el protocolo de emergencia “Alerta Sofía”. Esta medida de excepción implicó una difusión masiva de la imagen de Luciana a nivel país y la articulación directa con fuerzas federales.

Durante la mañana de este martes, el ministro Quinteros se había mostrado inflexible respecto a la asignación de recursos para la causa, manifestando que por directiva del gobernador se disponía de “presupuesto ilimitado” para dar con el paradero de la menor. En ese marco, se coordinó una mesa operativa conjunta con Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, solicitando el apoyo de efectivos de Gendarmería Nacional para controlar rutas estratégicas.

Las primeras hipótesis de la investigación, que contemplaban un posible rapto en un vehículo sospechoso reportado en las cercanías del colegio, habían sido descartadas tras una minuciosa requisa vehicular y la inspección de casi treinta cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la localidad. Asimismo, la Policía Judicial y Científica trabajó sobre los últimos registros tecnológicos de la menor para esclarecer los sucesos previos a su hallazgo.

Actualmente, el caso se mantiene bajo estricta investigación por parte de la fiscalía interviniente con el fin de determinar las circunstancias exactas que motivaron la desaparición de la joven y descartar cualquier tipo de vulneración o comisión de delito menor. Luciana ya se encuentra reencontrada con sus padres y sus tres hermanas mayores en un ambiente de resguardo y asistencia interdisciplinaria.

Detalle del despliegue técnico y humano

El operativo récord involucró a más de 300 agentes en simultáneo, incluyendo unidades de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, el DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo), drones térmicos policiales, rastreo satelital de telefonía móvil y apoyo aéreo mediante helicópteros de la provincia.