Series y películas que llegan al streaming en junio: Maradona, grandes producciones y el final de ‘El oso’

Para junio las principales plataformas de streaming tienen previstos numerosos estrenos que llegarán a sus servicios a lo largo de todo el mes. Con el Mundial de fútbol sobre sus espaldas, además de las transmisiones de los partidos, que llegarán a las pantallas de todo el país a través de distintos servicios, habrá lugar también para el regreso de algunas series esperadas como La casa del dragón o el final de El oso, además del estreno de documentales y producciones nacionales en formato hogareño.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que llegan a lo largo de junio a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Mubi.

1. Diego Maradona. “Mientras su talento redefinía el fútbol, la presencia de Diego Maradona en Nápoles desató un torbellino de fama, escándalo y caos personal”, señala la sinopsis oficial de este magnético documental del director Asif Kapadia, que fue estrenado originalmente en 2019 y que ahora se puede ver a través de Netflix.

El cineasta tomó más de 500 horas de imágenes de archivo inéditas del futbolista, en especial durante su paso por la ciudad italiana de Nápoles, para darle forma a un largometraje documental fascinante.

El documental Diego Maradona, de Asif Kapadia, se puede ver desde el 4 de junio en Netflix.

2. El oso. “La quinta y última temporada de El oso retoma la historia la mañana después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie ‘Sugar’ (Abby Elliott) descubren que Carmy (Jeremy Allen White) ha abandonado la industria gastronómica, dejándoles el restaurante a ellos. Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace ‘perfecto’ a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas”, adelantó Disney+ sobre esta esperada serie, que volverá a las pantallas para despedirse este mes.

La quinta y última temporada de la serie El oso se podrá ver por Disney+ a partir del 25 de junio.

3. La casa del dragón. HBO Max anunció para este mes el regreso de esta esperada serie. “La temporada contará con ocho episodios que se emitirán semanalmente, y está previsto que finalice el 9 de agosto. Basada en Fuego y Sangre de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, cuenta la historia de la Casa Targaryen. El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim”, informó la plataforma en un comunicado.

La tercera temporada de La casa del dragón se podrá ver por HBO y HBO Max a partir del 21 de junio.

4. Risa y la cabina del viento. “Luego de perder a su papá en un trágico incendio, Risa, una niña de 10 años, descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite hablar con los muertos. Cada uno de ellos tiene un deseo, un pedido, algo que resolver. Si Risa los ayuda con sus asuntos pendientes en el mundo de los vivos, ellos le dejarán cumplir su deseo imposible: el de hablar con su padre una última vez”, señala la sinopsis oficial de esta película que llegará este mes al menú de Netflix. Protagonizada por Cazzu, Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero. Con música de Babasónicos.

La película Risa y la cabina del viento estará disponible en Netflix desde el 3 de junio.

5. Orphan. “Ambientada en la Hungría de 1957, Orphan es la nueva película de László Nemes, director de Son of Saul. La historia sigue a un joven niño judío criado por su madre entre relatos idealizados sobre su padre desaparecido. Su mundo cambia por completo cuando un hombre aparece asegurando ser su verdadero padre. Con una mirada íntima sobre la identidad, la memoria y las heridas de la posguerra, la película continúa la exploración sensible y visceral característica del cine de este reconocido cineasta húngaro”, informó Mubi sobre esta destacada película que podrá verse en su servicio este mes.

La película Orphan, de László Nemes, se podrá ver en Mubi a partir del 19 de junio.

6. Cape Fear. “Inspirada en la remake de 1991 dirigida por Martin Scorsese y producida por Steven Spielberg. Una tormenta se avecina para el feliz matrimonio de abogados Anna (Amy Adams) y Tom Bowden (Patrick Wilson) cuando Max Cady (Javier Bardem), un famoso asesino al que ellos mismos enviaron a la cárcel, queda en libertad y sale en busca de venganza”, adelantó Apple TV+ sobre este lanzamiento que llegará a su menú en formato de miniserie.

La miniserie Cape Fear se puede ver por Apple TV+ desde el 5 de junio.

7. Avatar: Fuego y cenizas. “Con este largometraje James Cameron lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully. La película también está protagonizada por Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., y Kate Winslet”, informó Disney+ sobre esta película que sumará este mes a su servicio.

La película Avatar: Fuego y cenizas se podrá ver a través de Disney+ a partir del 24 de junio.

8. La empleada. “Una joven con un pasado difícil consigue trabajo como empleada doméstica en la mansión de una familia adinerada, pero pronto se ve atrapada entre secretos inquietantes y revelaciones cada vez más oscuras. Basada en la novela de Freida McFadden, con tensión y giros sorpresa”, anticipó Prime Video sobre esta película, que luego de su paso por los cines llega ahora al formato hogareño. Protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried con dirección de Paul Feig.

La película La empleada se podrá ver en Amazon Prime Video desde el 12 de junio.

9. México 86. “Pasión, locura y puro ingenio mexicano. En 1986, México fue el anfitrión del evento de fútbol más importante del mundo contra todo pronóstico. ¿Cómo se logró esa increíble hazaña?”, es la escueta sinopsis que compartió Netflix sobre este lanzamiento. Se trata de una historia de ficción protagonizada por Diego Luna, que cuenta cómo ese país logró convertirse en la sede del Mundial de Fútbol.

La película México 86 está disponible en Netflix desde el 5 de junio.

10. Sugar. “Sugar es una interpretación contemporánea de uno de los géneros más populares e importantes en la literatura, la televisión y el cine: las historias de detectives privados. El nominado a un Oscar Colin Farrell interpreta a John Sugar, un investigador privado estadounidense que sigue los pasos de la misteriosa desaparición de Olivia Siegel, la querida nieta del legendario productor de Hollywood Jonathan Siegel. Mientras trata de averiguar qué le ocurrió a Olivia, Sugar descubrirá algunos de los secretos de la familia Siegel, algunos recientes y otros enterrados hace años”, señala Apple TV+ sobre esta serie que llegará a las pantallas este mes con su segunda temporada.

La segunda temporada de Sugar se podrá ver a través de Apple TV+ desde el 19 de junio.

11. Cada año que pasé contigo. “En Barry’s Bay, a lo largo de seis años y una semana, Cada año que pasé contigo retrata un romance nostálgico sobre primeros amores y decisiones que dejan huella. Basada en la novela bestseller Every Summer After de Carley Fortune, 16 semanas en la lista del New York Times”, informó Amazon Prime Video sobre esta serie que llegará este mes a su menú.

La serie Cada año que pasé contigo se podrá ver por Prime Video a partir del 10 de junio.

12. Playa de lobos. “Este largometraje es una comedia de suspenso protagonizada por Guillermo Francella junto a Dani Rovira. Sigue a Manu, quien trabaja en un bar de playa, y a Klaus, un turista que no se quiere levantar de la última silla que falta por recoger. Aparentemente parece solo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse. Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser. La tensión va subiendo entre ellos, hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta”, informó en un comunicado Disney+ sobre esta película que, luego de su paso por los cines, se suma este mes a su menú.

La película Playa de lobos se podrá ver por Disney+ desde el 5 de junio.

13. Mis aventuras con Superman. “La historia de crecimiento del icónico superhéroe de DC llega a su tercera temporada en Latinoamérica, con episodios semanales todos los domingos. Producida por Warner Bros. Animation y protagonizada por Jack Quaid (The Boys), la serie sigue a los jóvenes veinteañeros Clark Kent, Lois Lane, Jimmy Olsen y la kryptoniana Kara Zor-El, mientras descubren quiénes son —y qué pueden lograr juntos— mientras buscan exclusivas para el Diario Planeta. Clark finalmente se ha convertido en Superman y ha hecho las paces con sus orígenes kryptonianos: ¡está listo para establecerse!”, informó HBO Max sobre este lanzamiento previsto para mediados de este mes.

“Pero Lois, quien finalmente se ha convertido en la reportera estrella del Diario Planeta, no lo está. Por su parte, Jimmy ha evolucionado de fotógrafo freelance a periodista celebridad, pero aún se siente intimidado por las atenciones románticas de la recién llegada Kara Zor-El, quien intenta encontrar su lugar en la Tierra. En esta nueva temporada repleta de acción, comedia y romance, esta ‘familia por elección’ tendrá que enfrentar a nuevos y poderosos enemigos que desafían a Superman, amenazan su futuro y ponen a prueba los lazos que los mantienen unidos. ¿Podrán nuestros héroes salvar el mañana antes de que destruyan el hoy?”, agregó la plataforma en un comunicado.

La nueva temporada de la serie animada Mis aventuras con Superman se podrá ver por HBO Max a partir del 14 de junio.

14. La misteriosa mirada del flamenco. “En el desierto chileno de Atacama, La misteriosa mirada del flamenco irrumpe como un espejismo cargado de verdad. A través de Lidia, una niña criada en una familia queer en los márgenes, Diego Céspedes compone una fábula íntima donde el deseo se celebra mientras el miedo comienza a tomar forma. Desde una dimensión simbólica y profundamente humana, la película convierte la enfermedad en rumor y condena. Con una imaginería sensual y una precisión punzante, dibuja un mundo donde amar es resistir y, también, provocar”, adelantó Mubi en un comunicado sobre este largometraje.

La misteriosa mirada del flamenco se podrá ver en Mubi a partir del 12 de junio.

15. No aptos para trabajar. “De la mano de Mindy Kaling, creadora de exitosas comedias, No aptos para trabajar sigue a cinco veinteañeros obsesionados con el trabajo que buscan alcanzar el éxito profesional y, si les queda tiempo, la felicidad personal en el barrio más glamoroso de Manhattan, Murray Hill. La serie está protagonizada por Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay y Jay Ellis”, anunció Disney+ sobre este lanzamiento. Estrena con tres episodios y luego llegarán dos nuevos episodios cada martes del mes.

La serie No aptos para trabajar está disponible en Disney+ desde el 2 de junio.

AL