Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

La tensión militar en el golfo Pérsico alcanzó un nuevo punto crítico. El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el inicio de una serie de ataques aéreos contra posiciones en Irán, calificados como una “respuesta proporcional” luego de que las fuerzas de Teherán derribaran un helicóptero Apache del Ejército estadounidense en aguas estratégicas.

“Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán a las 5 p. m. (hora del este) de hoy (martes 9 de junio), bajo la dirección del Comandante en Jefe, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército estadounidense ocurrido ayer”, notificó de manera oficial el CENTCOM a través de una publicación en la plataforma X, remarcando que la misión se ejecuta ante una “agresión iraní injustificada”.

La confirmación del contraataque ocurre horas después de que el presidente Donald Trump utilizara su red Truth Social para denunciar el incidente y anticipar la represalia militar.

“Los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz”, había denunciado el mandatario norteamericano, detallando que los dos pilotos involucrados fueron rescatados “sanos e ilesos”, pero advirtiendo de forma tajante que “Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”.

De acuerdo con reportes de la cadena NBC, fuentes oficiales bajo condición de anonimato indicaron que los indicios actuales apuntan a que el Apache fue impactado y derribado por un vehículo aéreo no tripulado (dron) de origen iraní.

Rescate con drones marinos

El siniestro de la aeronave, que cayó en aguas frente a la costa de Omán, dio lugar a un procedimiento de rescate sin precedentes en la historia de las fuerzas armadas estadounidenses.

Según precisó el capitán Tim Hawkins, portavoz del Grupo de Trabajo 59, los tripulantes no fueron extraídos por equipos tradicionales, sino por un buque de superficie no tripulado, esencialmente un dron marino. El dispositivo localizó a los soldados y les permitió recibir atención médica inmediata tras el impacto. Esta tecnología de patrullaje autónomo había comenzado a desplegarse en la región a finales de marzo pasado.

La advertencia de Teherán

Desde el plano diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, evitó asumir explícitamente la autoría directa del ataque, pero lanzó una dura advertencia a Washington respecto a su permanencia en la región.

“Las fuerzas extranjeras cercanas a nuestro territorio corren un riesgo constante debido a errores humanos, accidentes o la posibilidad de quedar atrapadas en un fuego cruzado”, manifestó el canciller iraní a través de sus redes oficiales. “Para reducir el riesgo, la mejor solución es que se retiren. Preferimos el lenguaje diplomático, pero también hablamos otros idiomas”, concluyó Araghchi, profundizando la incertidumbre sobre el alcance que podría tener este nuevo intercambio de fuego en una de las rutas comerciales y petroleras más vigiladas del planeta.

Claves del Conflicto en el Estrecho de Ormuz