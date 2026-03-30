Un alumno fue armado a su colegio en Santa Fe y comenzó a disparar: mató a un compañero e hirió a otros

Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero.

Conforme a la información preliminar, el adolescente, que tendría entre 15 y 16 años, sacó una escopeta del estuche de una guitarra en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.

El hecho ocurrió este lunes pasadas las 7 de la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal.

Los heridos

Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad y está en el hospital local. Armando Borsini, director del hospital de esa ciudad santafesina, confirmó que ambos menores ingresaron con heridas de perdigones, aunque sin riesgo de vida, de acuerdo a lo que informa el Diario La Capital, de Santa Fe.

Uno de los adolescentes internados presentaba impactos en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva. En tanto que el segundo adolescente tenía perdigones en un brazo y una lesión menor en el tórax. Al momento de su atención, se encontraba estable, aunque cursaba un cuadro de shock producto de la situación vivida.

Además, el profesional indicó que otros alumnos llegaron al centro de salud con cortes y golpes, ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló. Ninguno de estos casos presentó heridas de gravedad.

“La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron testigos en el lugar.

El agresor fue detenido por la Policía y la escuela fue evacuada de inmediato, mientras las autoridades acordonaban la zona.

Testimonios

María José, la madre de uno de los alumnos, relató a C5N que “a las 7.30 de la mañana recibo un llamado de mi hija llorando desesperada, diciendo que había un chico, un alumno con un arma tirando tiros adentro de la escuela”.

“Imagínense lo que fue eso, esa desesperación. Así que salí a buscarla porque me dijo que habían salido corriendo por atrás de la escuela”, explicó.

Según el testimonio de esta madre, había una gran cantidad de chicos corriendo para todos lados en los alrededores de la escuela.

Por su parte, Julián, padre de un alumno de primer año, habló con el medio Aire de Santa Fe y relató cómo fue se enteró del hecho: “Llevé a mi hijo como todas las mañanas, regresé a mi casa para trabajar y al rato me llamó una mamá que me traía a mi hijo porque habían disparado en la escuela”.

“Mi hijo estaba consternado y me contó que todo sucedió cuando salieron a izar la bandera”, señaló Julián y sumó el relato del menor: “Dijo que estaban esperando, empiezan a escuchar disparos, por lo que empezó a correr y salió a la calle”.

Ante el escenario presentado, el hombre manifestó: “Como padre de un alumno de 1er año, la verdad es que todavía no entendemos que pasó, estamos en shock”.

Qué dijio el municipio de San Cristóbal

Según confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, “el agresor, de entre 15 y 16 años, sacó un arma, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”. “Tomamos conocimiento a través del centro monitoreo municipal. Los chicos estaban haciendo la vigilancia y notaron una situación atípica, al notar que todos los chicos salían corriendo del colegio”, agregó el funcionario, al tiempo que reveló que del diálogo preliminar con docentes y alumnos de establecimiento educativo, se desprende que el autor de los disparos “es un buen alumno y nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”.

San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento San Cristóbal, que según el censo de 2022 tenía 15 mil habitantes. Está ubicada a 179 km al norte de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo a las primeras informaciones, el centro de monitoreo de la Policía detectó a través de sus cámaras de seguridad que había alumnos que salían corriendo de la escuela y fueron de inmediato al lugar junto a la guardia urbana, donde tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron a desplegar el operativo de emergencia.

Según informaciones que confirmó en declaraciones a Radio con Vos el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, había antecedentes de violencia en ese mismo colegio que involucraba agresiones a al menos dos alumnas en un contexto de bullying.

Un antecedente en enero

Una adolescente de 15 años que también concurre a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal fue atacada a cuchillazos el 1 de enero pasado por la noche en la ciudad santafesina de San Cristóbal y sufrió graves heridas en el rostro, que le provocaron una desfiguración facial, según informaron en su momento medios locales.

Tras ese episodio, la familia reclamó justicia y advirtió sobre una escalada de violencia juvenil. Por eso, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó una serie de allanamientos que derivaron en la detención de un joven de 18 años y la aprehensión de dos menores, todos imputados por tentativa de homicidio por aquel hecho.

La víctima, identificada como Delfina, salía de una despensa del barrio José Dhó, en una zona conocida como Barrio Texa, cuando fue interceptada por un grupo de cinco personas —tres menores y dos mayores de edad— que la atacaron con cuchillos.

Por el ataque, fue detenido A.M.R., de 18 años, quien quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XIII. Además, un menor de 17 años fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V, donde permanece incomunicado, y una adolescente de 16 quedó bajo custodia policial.