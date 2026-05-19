El cierre de empresas con Milei ya es peor que en la pandemia y roza las 25.000 firmas

Los trabajadores enfrentan un mercado laboral con menos empresas, menos lugares donde conseguir empleo y más riesgo para quienes todavía conservan su puesto. En febrero cerraron 257 empresas en la Argentina, una baja de 0,05% respecto de enero, según el monitor mensual de Fundar, elaborado con base en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Desde noviembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, se perdieron 24.437 empresas, el 4,8% del total.

La cantidad de empresas acumula 17 meses consecutivos de caída y el número total quedó en 487.920, frente a las 512.357 que había en noviembre de 2023. La comparación interanual también muestra un empeoramiento persistente. En relación con febrero de 2025, cerraron 13.163 empresas, una caída de 2,6% en el número total. Con ese resultado, se acumulan 24 caídas interanuales consecutivas. El ritmo de destrucción empresaria, además, ubica al actual gobierno con la peor caída en los primeros 27 meses de una gestión, según la comparación presentada por Fundar.

El monitor permite poner el dato en una serie más larga. En febrero de 2012 había 540.282 empresas; en diciembre de 2017, 532.183; en febrero de 2020, 508.187; en septiembre de 2021, 486.782; y en febrero de 2026, 487.920. La comparación por gobiernos muestra que la trayectoria de empresas bajo Milei cae más que la registrada en los primeros meses de la administración de Alberto Fernández, atravesada por la pandemia y las restricciones sanitarias. El derrumbe actual ocurre sin una economía paralizada por cuarentenas, pero con consumo deprimido, salarios rezagados y sectores productivos en retroceso.

El informe de Fundar detalla que 13 de los 19 sectores económicos registran caídas desde el inicio del actual gobierno. Transporte y almacenamiento aparece como el sector más afectado, seguido por actividades inmobiliarias y construcción, según la variación acumulada desde noviembre de 2023. La baja también alcanza a la industria manufacturera, comercio, servicios profesionales, cultura y esparcimiento, y finanzas y seguros. La pérdida no se concentra en un solo rubro: atraviesa ramas que emplean trabajadores asalariados, cuentapropistas vinculados a empresas y proveedores de servicios.

En la comparación mensual, 12 de los 19 sectores tuvieron caídas. En la comparación interanual, fueron 13 de 19. Fundar señaló que alojamiento y gastronomía fue el sector que más creció en términos porcentuales durante el último mes, pero ese avance no compensó el deterioro extendido. Transporte y almacenamiento, por su parte, quedó como el sector más golpeado en febrero. La construcción también aparece entre los más afectados desde el cambio de gobierno, en línea con el freno de la obra pública, el encarecimiento del crédito y la pérdida de capacidad de compra de los hogares.

La retracción también se ve en el mapa provincial. Según el monitor, 19 de las 24 jurisdicciones tuvieron caídas mensuales en febrero. Casi todas registraron bajas interanuales y 23 de las 24 muestran una reducción en la cantidad de empresas desde la asunción de Milei. Desde noviembre de 2023, las provincias más afectadas fueron La Rioja, Catamarca y Chaco. El cierre de empresas pega con más fuerza en territorios donde cada establecimiento tiene un peso mayor sobre el empleo local y sobre la circulación de ingresos.

¿Qué empresas cerraron sus puertas en el último tiempo?

Los casos relevados por Fundar en el último mes muestran cómo el número agregado se traduce en puestos de trabajo. Cabot Argentina cerró su planta de Campana y se perdieron 150 empleos en la única productora local de negro de humo, un insumo para la industria del caucho. Cocot y Dufour cerró su planta y despidió a 140 personas. Gomas Gaspar redujo personal y 40 trabajadores quedaron sin empleo. Dabra S.A., del grupo Dexter, cerró y 23 personas perdieron su puesto.

El listado también incluye el cierre de todas las sucursales de Doctor Ahorro en CABA, Córdoba, Salta y Mendoza hasta nuevo aviso; la decisión de Electrolux de dejar de producir heladeras y despedir personal; el cierre de Estación Confort, un comercio minorista con 48 años de actividad; y el apagado del horno principal de Loma Negra, que redujo la producción hasta noviembre. En La Rioja, el monitor registró que el sector textil perdió cerca de 600 puestos en los últimos dos años. Detrás de cada cierre hay familias enteras que pierden ingresos o quedan expuestas a empleos más precarios.

La caída empresaria convive con la del poder adquisitivo. En marzo, el índice de salarios aumentó 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación, y el empleo registrado encadenó su séptima caída real. Con menos empresas activas, las paritarias pierden fuerza en sectores golpeados, los trabajadores tienen menos alternativas para cambiar de empleo y el miedo al despido pesa más en la negociación cotidiana.

Fundar advierte que, con la próxima actualización, la cantidad de empresas perdidas desde noviembre de 2023 puede acercarse a 25.000.

JJD