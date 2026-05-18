Trump anunció que pospuso un ataque contra Irán previsto para mañana a petición de Qatar, Emiratos y Arabia Saudí

Nueva amenaza y nuevo ataque pospuesto. El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que pospuso un ataque previsto para mañana contra Irán a petición de Qatar y Arabia Saudí.

“El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, me pidieron que aplazáramos nuestro ataque militar contra la República Islámica de Irán, previsto para mañana, dado que actualmente se están llevando a cabo negociaciones serias”, afirmó Trump en un post en Truth Social.

Según el presidente de EE.UU., “en su opinión, como grandes líderes y aliados, se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para Estados Unidos, así como para todos los países de Oriente Medio y más allá”.

“Este acuerdo”, según Trump, incluirá, “y esto es importante, ¡QUE IRÁN NO TENGA ARMAS NUCLEARES! Basándome en mi respeto por los líderes mencionados anteriormente, dí instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, y al Ejército de Estados Unidos, de que NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”.

En todo caso, según Trump, les ordenó “que estén preparados para llevar a cabo un asalto total y a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable”.

En las últimas horas, se registraron nuevos ataques con drones contra Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí, y uno de ellos impactó en una planta de energía nuclear sin provocar daños, evidenciando una vez más la fragilidad de la tregua en la zona del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, donde los intercambios de fuego no cesaron desde el pasado 8 de abril.

El presidente de EE.UU., por su parte aseguró el domingo que a Irán se le acaba el tiempo para llegar a un acuerdo que evite el colapso del alto el fuego vigente desde ese día y volvió a amenazar a la República Islámica: “Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

En las últimas semanas la tensión permaneció elevada entre Estados Unidos e Irán, con ataques cruzados en la zona del estrecho de Ormuz, e Irán fue acusado de seguir lanzando drones contra algunos países árabes vecinos, aliados de Trump o, en el caso de EAU, también de Israel.

Además, el presidente de EE.UU. habló por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el domingo por la noche. Según medios israelíes, los dos líderes abordaron la posibilidad de reanudar los bombardeos contra Irán, así como el reciente viaje de Trump a China –en el que la guerra contra el aliado persa de Pekín estuvo sobre la mesa–.