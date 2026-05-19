Para Caputo, en el gobierno de Milei se hizo “lo opuesto” al de Macri en política económica

El ministro de Economía, Luis Caputo, diferenció el actual modelo económico de la gestión de Cambiemos, asegurando que el gobierno de Javier Milei es “lo opuesto” al de Mauricio Macri en materia de política económica.

En una entrevista con Economía de Quincho, el funcionario sostuvo que “este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto” y remarcó que “nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos”.

Caputo, quien formó parte del gabinete de Macri como ministro de Finanzas y titular del BCRA, fue crítico con aquel proceso al señalar que se mantuvo intacto el déficit fiscal durante los primeros dos años de gestión.

Al respecto, señaló que “no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal”, recordando que “con Macri hubo una euforia financiera que permitió financiar esa transición”, pero reconoció que el objetivo de reducir el déficit con crecimiento no se materializó y el financiamiento se terminó.

En contraste, destacó que la administración libertaria eliminó el déficit fiscal en su primer mes de mandato y el déficit cuasifiscal en diez meses, calificando el proceso como un “caso de estudio”. Asimismo, marcó distancias con la Convertibilidad de los años 90, señalando que aquel modelo colapsó por no darle importancia real al equilibrio fiscal.

Proyecciones electorales y críticas a la oposición

Con la mirada puesta en el futuro político, el titular del Palacio de Hacienda vaticinó un escenario de fuerte consolidación para el oficialismo. Aseguró que Javier Milei ganará las elecciones de 2027 “por paliza” y en primera vuelta, debido a que la sociedad percibirá una recuperación económica evidente antes de los comicios.

En ese sentido, expresó que “va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes y va a haber un crecimiento feroz porque esto se va a resolver mucho antes”, asegurando que “ni de casualidad va a haber la volatilidad de 2025″ e insistió en que ”Milei va a ganar en primera vuelta y cómodo“.

Además, lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien definió como “el infierno”, y sostuvo que el kirchnerismo ya no representa una opción válida para la mayoría de los argentinos. En esa línea, consideró que “para graduarse de país serio, la alternativa comunista y socialista tiene que dejar de ser una opción”.

Recuperación, impuestos y dólar

Respecto al presente de la economía, el ministro aseguró que la mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio, impulsada en parte por las obras en rutas nacionales al señalar que “para finales de junio, prácticamente van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales y eso le va a dar un fuerte impulso a la construcción”.

En materia tributaria, precisó que el objetivo es continuar bajando la carga impositiva a medida que se consolide el superávit y el crecimiento. Además planteó un escenario optimista de baja de impuestos distorsivos si Argentina crece sostenidamente en el tiempo.

Al respecto, manifestó que “si creciéramos entre 6% y 8% por los próximos cuatro años, tendríamos la oportunidad de bajar entre un 1,5% y 2% del PBI por año”, remarcando que “se podrían ir todas las retenciones y el impuesto al cheque, y las provincias podrían bajar Ingresos Brutos” e insistió que “si la gente se convence, en tres años se van la gran mayoría de los impuestos distorsivos”.

En cuanto al tipo de cambio, el funcionario descartó un atraso cambiario, señalando que el Banco Central se ve obligado a comprar dólares diariamente para evitar que la cotización caiga por debajo de los $1.100 en un contexto de exportaciones récord.

Sobre ese aspecto, subrayó que “hoy hay un shock externo y el dólar no solo no se mueve sino que el BCRA tiene que comprar porque hay suficientes dólares porque hay suficientes exportaciones”.

Al mismo tiempo, Caputo defendió el andar actual, afirmando que “los salarios informales están fuertemente por encima de la inflación y los formales empatados con noviembre de 2023” y agregó que “hay 130.000 puestos de trabajo más, por más que sean en el sector informal”, resaltando que “en todos los indicadores que se miren estamos mejor que en 2023”.

Con información de agencias.