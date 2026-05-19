La Justicia incorporó comprobantes por US$245 mil en la causa por refacciones en una vivienda de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita incorporó nueva documentación a la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presuntas inconsistencias patrimoniales vinculadas a obras de remodelación en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Los documentos fueron entregados por el contratista Matías Tabar, quien se presentó de manera espontánea en la fiscalía de Comodoro Py y aportó recibos, facturas y comprobantes de compra de materiales y pagos de mano de obra relacionados con la obra.

Según fuentes judiciales, la documentación coincide con los US$245 mil que el empresario había declarado haber cobrado por los trabajos realizados en la propiedad del funcionario.

Pagos en efectivo y obras durante diez meses

De acuerdo con el testimonio incorporado al expediente, las refacciones se extendieron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron colocación de pisos, arreglos en cocina y baño, construcción de mobiliario para el quincho y reparaciones en la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo además que los pagos fueron realizados en efectivo y sin factura. Según declaró, Adorni habría entregado una primera suma de US$55 mil durante 2024 y otros US$190 mil a lo largo de 2025.

La fiscalía también analiza otro gasto mencionado por el contratista: el alquiler de una vivienda dentro del mismo country mientras avanzaban las obras. Según su declaración, ese desembolso habría alcanzado unos US$13 mil.

El foco de la investigación

En el marco de la causa, Tabar entregó además su teléfono celular y brindó detalles sobre los trabajadores que participaron de la remodelación, entre ellos albañiles, plomeros y electricistas.

La Justicia busca reconstruir la trazabilidad de los pagos y determinar si los gastos detectados son compatibles con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.

Con información de NA