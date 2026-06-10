EE.UU. prohíbe la entrada a un árbitro somalí que iba a dirigir en el Mundial

Estados Unidos negó la entrada al árbitro de fútbol Omar Abdulkadir Artan, que se iba a convertir en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia del Mundial.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de EE.UU. señala que el árbitro somalí fue “declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada”, tras aterrizar el 6 de junio en el aeropuerto internacional de Miami en un vuelo procedente de Estambul.

No está claro por qué se le impidió la entrada, pero Somalia es uno de los países incluidos en la lista de prohibición de viajes introducida por la Administración de Donald Trump.

El Gobierno de Somalia considero este martes “lamentable” la prohibición de entrada por parte de las autoridades de inmigración de EE.UU. a Artan, y ha exigido una explicación a Washington y la FIFA.

En un comunicado, el Ministerio de Juventud y Deportes señala que, junto con el Ministerio de Exteriores, está llevando a cabo “gestiones diplomáticas” y “hablando con las autoridades competentes de EE.UU. y la FIFA para obtener una explicación clara sobre este asunto”.

“Es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación”, señala. El Gobierno somalí destaca que Artan “ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción”.

También apunta que “su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y los responsables deportivos somalís en la escena mundial”.

Ciise Aden Abshir, asesor principal del Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia y excapitán de la selección nacional, explicó a la agencia AFP que Artan tenía un visado válido para Estados Unidos.

“Mantengo una actitud positiva”

En un comunicado, el propio árbitro expresa su agradecimiento “a la familia del fútbol por sus mensajes” y desea “mucho éxito” a sus colegas en el Mundial.

“A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar la gracias a la FIFA y a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro”, subraya Artan, que fue elegido árbitro masculino del año 2025 por la CAF.

Por su parte, la FIFA emitió otro comunicado este lunes explicando que el organismo organizador de la Copa del Mundo no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluyendo la concesión de visados.

Somalia, país sacudido por la violencia, se encuentra en la larga lista de países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a EE.UU. por parte del Gobierno del presidente Donald Trump, entre los que también se encuentran Afganistán, Libia, Irán o Yemen.

Con información de EFE