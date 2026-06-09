La NASA da más detalles de Artemis III: dos estadounidenses, un salvadoreño y un italiano vestidos con trajes de Prada

La NASA presentó este martes a los cuatros astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027, que incluye por primera vez a un miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA), el italiano Luca Parmitano, que ejercerá como piloto. Esta misión, que pondrá a prueba los módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin, es la última antes de que se intente el descenso a la superficie lunar.

La tripulación estará formada además por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño. Junto a Parmitano, Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión que supone, según la NASA, en el próximo gran paso para llevar nuevamente astronautas a la Luna.

La tercera fase de la misión Artemis enviará una tripulación en la nave espacial Orión, impulsada por el cohete SLS, con el objetivo de probar cómo esta nave se encuentra y acopla con otras naves comerciales necesarias para que los astronautas aterricen en la Luna.

Artemis III será una de las misiones más críticas del programa, ya que si algo falla en las pruebas de esta fase (acoplamientos, transferencias de tripulación, comunicaciones…), el sistema entero peligra. Artemis III es clave para probar que la compleja arquitectura de la misión funciona perfectamente antes de arriesgar el descenso a la superficie lunar, en la siguiente fase.

En febrero de este año, la NASA anunció que Artemis III no alunizaría en 2027 y solo orbitaría la Tierra, dejando el descenso a la superficie lunar a Artemis IV y V en 2028. Esta nueva fecha supuso un retraso de cuatro años respecto al calendario original, que lo fijaba para 2024. Así, pasó a ser una de las fases más esperadas del programa, a convertirse en la menos emocionante.

Aunque aún no se tienen muchos detalles, la NASA anunciará el diseño de la misión y quiénes serán los tripulantes cuando se acerque la fecha del lanzamiento en 2027.

Lo que sí sabemos es que despegará, tal y como en la Artemis II, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Y esta vez, los astronautas no llegarán tan lejos como el lado oscuro de la Luna, se quedarán en la parte baja de la órbita terrestre, donde se pondrá a prueba uno o ambos módulos de aterrizaje comerciales de SpaceX y Blue Origin. Estas son las empresas que están desarrollando los módulos lunares para el alunizaje de la misión Artemisa.

Vestirán trajes de Prada

La Nasa informó también este martes de que los astronautas vestirán ropa de Prada especialmente diseñada para estas misiones debajo de sus trajes espaciales, fruto de una colaboración entre la agencia estadounidense y la marca de moda italiana.

“La experiencia de Prada en técnicas de tejido avanzadas, materiales de vanguardia y conceptos de diseño innovadores contribuyó al desarrollo de una prenda de última generación creada mediante sofisticadas técnicas de modelado 3D y diseñada para brindar soporte a los astronautas durante caminatas espaciales de hasta ocho horas”, informa en un comunicado la marca de lujo.

La prenda, diseñada por Prada y la compañía espacial Axiom Space, cuenta con un sistema de refrigeración líquida que hace circular agua fría a través de una red de tubos para regular la temperatura de los astronautas.