Encontraron muerto a un directivo de Gen Tech, empresa creada por Martín Menem, e investigan las causas

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, directivo de una empresa de suplementos dietarios vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Almagro y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Osorio Peñaloza, de 46 años y nacionalidad venezolana, se desempeñaba como directivo y gerente de Gen Tech Argentina S.A., firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios creada por Menem.

El cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la avenida Díaz Vélez luego de que allegados alertaran que no respondía llamados desde hacía varios días.

El primer reporte policial indicó que no presentaba signos visibles de violencia y, de acuerdo con la información publicada por distintos medios, Martín Menem se encontraba en el lugar al momento en que se desarrollaban las actuaciones iniciales.

Asimismo, la causa fue iniciada bajo la calificación de “muerte dudosa”, un procedimiento habitual hasta que se determinen los motivos del fallecimiento mediante las pericias correspondientes.

Por último, la investigación quedó en manos de la Justicia porteña, que aguarda los resultados de la autopsia y otras medidas para establecer qué ocurrió con el directivo de la compañía Gen Tech.

Qué dijo Martín Menem

A través de un posteo en redes sociales, martín Menem aseguró que la muerte de Osorio Peñaloza “es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”, escribió.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados aclaró que tomó conocimiento de lo ocurrido “a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales”. Y relató: “Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, detalló.

Además, Menem les pidió “a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

Con información de agencias.