En medio de la investigación judicial por enriquecimiento ilícito, Adorni llegó a Vaca Muerta con Karina Milei

Karina Milei y Manuel Adorni arribaron este jueves por la mañana a Neuquén para encabezar una visita de perfil reservado en Vaca Muerta, en medio de las presiones judiciales que enfrenta el jefe de Gabinete, con eje en un acto en el yacimiento de Loma Campana junto a autoridades de YPF. La actividad central, prevista para el mediodía, consiste en la entrega de la distinción Marca País Argentina a la compañía, en reconocimiento a su rol estratégico en el desarrollo energético.

La comitiva nacional llegó al aeropuerto Presidente Perón y desde allí se trasladó en helicóptero hacia Loma Campana, uno de los desarrollos no convencionales más importantes del país. Allí los recibió el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en una jornada que combinó agenda productiva con señales políticas.

El diseño del viaje volvió a replicar un patrón ya conocido. Sin agenda pública difundida, con acceso restringido y bajo estricto hermetismo, la visita evitó cualquier señal institucional hacia la administración provincial. Hasta el momento, desde el entorno del gobernador Rolando Figueroa no confirmaron encuentros formales ni una eventual foto política. La escena, una vez más, quedó encapsulada en el universo propio del oficialismo.

En ese marco, la presencia de Karina Milei vuelve a funcionar como clave de lectura. No se trató de un acompañamiento circunstancial, sino de una decisión propia: fue la secretaria general quien impulsó la visita e invitó a Adorni a formar parte de la comitiva, en medio de las repercusiones judiciales por su patrimonio. El gesto refuerza el respaldo del núcleo duro del Gobierno en un momento de presión creciente y se inscribe en la secuencia iniciada en Buenos Aires, con la recorrida en el Malbrán y la foto con Javier Milei en AmCham.

La comitiva incluyó además al titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca, lo que aportó una capa adicional al perfil económico del viaje. También participaron dirigentes de La Libertad Avanza en la región, como la senadora Nadia Márquez, encargada del armado local, y se preveía la presencia de la vicepresidenta primera de la Legislatura neuquina, Zulma Reina, en parte del recorrido.

El paso por Vaca Muerta, en ese sentido, funcionó como algo más que una postal productiva. En un país donde los indicadores económicos todavía no acompañan, el yacimiento aparece como uno de los pocos activos que el Gobierno puede exhibir sin matices. Llevar a Adorni a ese escenario es también una forma de reubicarlo en ese relato.

El movimiento, además, no ocurre en cualquier momento. Llega a días de la presentación de Manuel Adorni en Diputados para su primer informe de gestión, con más de 4.000 preguntas acumuladas y una oposición que ya evalúa avanzar con su interpelación. En ese contexto, la secuencia que el Gobierno viene desplegando no se da en el vacío, sino que es un operativo de exposición controlada que busca sostener políticamente al jefe de Gabinete antes de su prueba más exigente.

PL/MG