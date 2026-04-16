Día mundial de la voz: ¿por qué se celebra el 16 de abril?

El Día Mundial de la Voz se celebra el 16 de abril y fue decretado por la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología.

El objetivo de este día es crear conciencia de la importancia que tiene la voz, así como los cuidados que se deben tener para evitar problemas relacionados con las cuerdas vocales, como la afonía y la disfonía.

La organización del Día Mundial de la Voz ha publicado el lema para 2026: “Cuidando nuestras voces”.

Y anuncian que están deseando que todas las personas y organizaciones interesadas organicen eventos sobre esta temática. Puedes ver el listado de eventos en todo el mundo. Y también puedes proponer un nuevo evento que vayas a organizar en relación a la voz.

Concienciar sobre los problemas más frecuentes de la voz

¿Qué es la afonía?

La afonía es un trastorno que provoca la pérdida de la voz. Esto puede ocurrir de forma lenta o también de manera repentina y puede deberse a distintas causas. Afecta directamente a las cuerdas vocales.

Por lo general, sí una persona grita con frecuencia, lo más probable es que aparezca esta condición, sin embargo, hay casos donde la afonía está vinculada a problemas o daños en la zona de la laringe y que pueden ser el resultado de alguna enfermedad.

¿Qué es la disfonía?

Otro trastorno de la voz es la llamada disfonía, la cual puede deberse a un mal uso de la voz que causa inflamación o irritación de las cuerdas vocales, que puede producir daños o lesiones que se transformen en nódulos o pólipos. Esto en la mayoría de los casos ocurre entre profesionales del canto o personas que necesitan la voz para desempeñar sus trabajos.

La importancia de cuidar nuestra voz

La voz representa el principal medio de comunicación a través del cual las personas expresan pensamientos y emociones. Es una herramienta que nos permite estar en contacto con otros y de esta forma crear relaciones personales.

En el mundo agitado de hoy, muchas personas sufren de trastornos relacionados con la voz, sobre todo aquellas que tienen el hábito de fumar o que necesariamente necesitan la voz para ejercer una determinada profesión.

Por esta razón, no está de más visitar al otorrino de manera preventiva para evitar daños futuros en las cuerdas vocales.

Algunos consejos útiles para cuidar la voz

La voz es uno de los recursos de comunicación más importante entre los seres humanos, por eso es necesario cuidarla y de esta forma evitar lesiones o daños, que con el tiempo puedan ser irreversibles. Te detallamos algunos consejos útiles:

Evitar hablar de más. Sino solamente lo necesario para que la voz no se canse demasiado.

No hablar en lugares donde el ruido sea muy alto, ya que por lo general, cuando esto pasa las personas tienden a gritar.

Algo que es común en las personas, es el hábito de carraspear constantemente, esto puede resultar perjudicial para las cuerdas vocales.

Evitar el uso del cigarro.

Es recomendable mantener hidratadas las cuerdas vocales. Para ello se pueden ingerir abundantes líquidos durante el día.

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