Guillermo Francos apuntó contra Adorni: “Falló en sus explicaciones, fue un golpe para el Gobierno”

Guillermo Francos, ex Jefe de Gabinete de la Nación, se refirió por primera vez a la crisis que atraviesa el Gobierno por la situación de Manuel Adorni, remarcando que su sucesor “falló en las explicaciones”.

“Claramente ha sido un golpe para el Gobierno toda esta situación”, admitió Francos, marcando una distancia evidente con el hermetismo que suele reinar en la Casa Rosada ante temas judiciales.

El análisis de Francos: “Acribillamiento mediático”

Para el exjefe de ministros, la figura de Adorni quedó vulnerable ante lo que definió como un clima de hostilidad informativa. “Cuando el Gobierno genera algún espacio, hay una especie de acribillamiento mediático desde distintos lugares, no solamente de los periodistas, sino en las redes”, señaló en una entrevista en La Nación+, sugiriendo que el entorno digital fue determinante para amplificar el desgaste de la imagen oficial.

Sin embargo, Francos fue tajante al evaluar el desempeño personal de Adorni frente al micrófono: “Yo creo que, por supuesto, el vocero falló en dar su explicación, tuvo una actitud que a la gente no le gustó y eso todavía convirtió en más negativo el tema”.

El respaldo de los Milei

A pesar de la autocrítica por la comunicación, Francos recordó que el vocero aún cuenta con el blindaje de la mesa chica de Balcarce 50. “Hay algún motivo por el cual el Presidente y la Secretaria General (Karina Milei) lo apoyan, supongo que ellos tienen mucha más información que la que tenemos nosotros”, especuló.

Sobre los pasos a seguir, Francos subrayó que la continuidad de Adorni en el Gabinete quedará atada estrictamente a los expedientes: “Hay que esperar si él puede dar respuesta a los requerimientos de la Justicia”, afirmó. Y concluyó: “El Presidente va a proceder como corresponde”.

En cuanto a su futuro, el exfuncionario dijo tener “la vocación de ser candidato”, aunque aclaró: “Estas decisiones políticas son en conjunto. Yo estoy dentro de esta fuerza, dentro de este espacio y, por supuesto, lo conversaré con el Presidente y Karina Milei en el momento que les parezca oportuno”, anticipó.

Con información de NA.