La imagen de Israel se hunde al punto más bajo de su historia

Las opiniones de toda una sociedad sobre un país extranjero no suelen experimentar grandes variaciones a lo largo de los años incluso a pesar de hechos catastróficos. Con Israel, esa idea cambió. Nunca antes la imagen del Estado judío había estado en un punto más bajo en Europa y EE.UU. El genocidio de Gaza y la participación en la guerra de Donald Trump contra Irán hundieron su reputación. Se extendió la idea de que Israel es un agente del caos en la región y que entiende que sus intereses sólo se pueden defender a través de la guerra. No cree en la diplomacia y no está dispuesta a permitir que los palestinos tengan su propio Estado.

Israel es uno de los dos aliados esenciales de EE.UU. en Medio Oriente –el otro es Arabia Saudita– y eso tuvo un impacto obvio durante décadas en el nivel de ayuda militar, en los contactos políticos y en la cobertura mediática. Los palestinos, al igual que muchas otras sociedades árabes, no gozaban de gran simpatía. Los atentados del 11S contribuyeron a hundir las opiniones sobre todo lo que tuviera que ver con árabes y musulmanes, más allá de las diferencias nacionales.

El cambio llegó al punto de que la opinión pública norteamericana ve con más simpatía a los palestinos que a los israelíes en la situación actual de Medio Oriente, según una encuesta de Gallup de febrero. Es algo que nunca había ocurrido antes. El apoyo a los primeros es del 41% y a los segundos, del 39%. La diferencia es muy pequeña, pero lo que cuenta es la evolución de los últimos 25 años. La ventaja a favor de los israelíes era de 35 puntos en 2001. Se mantuvo en ese nivel con variaciones menores durante mucho tiempo. En esta década, fue cuando la simpatía hacia Israel en EE.UU. se precipitó al vacío. No deja de caer.

Los medios de comunicación de EE.UU. informaron de que esa caída es muy pronunciada entre los jóvenes y los votantes demócratas. Gallup indicó que el cambio de tendencia es más amplio. Se justifica por los votantes registrados como independientes e implica a varios grupos de edad. Las personas de 18 a 54 años abandonaron a Israel. Sólo los mayores de 55 se mantienen fieles a ese país, aunque con los números conocidos más bajos. Cuando no se hace referencia a la situación actual, la opinión sobre Israel es más positiva, menos que en el pasado. Es la conducta del Gobierno y Ejército israelíes y cómo afectan a toda la región la que fue minando esa imagen.

Otra encuesta de Pew Research del 7 de abril confirmó estas conclusiones. El 60% de los norteamericanos tiene una opinión desfavorable de Israel, casi veinte puntos más que en 2022. Un 59% tiene poca o ninguna confianza en el primer ministro israelí Netanyahu.

“Israel ha ganado muchas batallas con un poder letal, pero ha perdido lo más valioso que puede tener un país, los corazones y las mentes de miles de millones de personas al convertirse en un Estado paria”, escribió Mohamed El Baradei, Premio Nobel de la Paz y exdirector general de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

El FMI avisó de que la guerra en Irán y su repercusión en el estrecho de Ormuz conmocionaron a toda la economía mundial aumentando el riesgo a que se produzca una recesión global. Países que sólo emitieron críticas genéricas por los 70.000 palestinos muertos en Gaza ahora están alarmados por los efectos económicos del colapso del mercado del petróleo.

Los norteamericanos nada convencidos con esta guerra –y son mayoría según las encuestas– no quedaron muy contentos al saber que Netanyahu había convencido personalmente a Trump de las ventajas del asalto sobre Irán en una reunión en la Casa Blanca el 11 de febrero. El israelí prometió una victoria segura, según The New York Times. Era posible conseguir un cambio de régimen en Irán. Su programa de misiles balísticos podía ser destruido por completo en unas pocas semanas. Irán no podría bloquear el estrecho de Ormuz. A Trump le gustan las victorias fáciles y dio luz verde. Nada de lo prometido por Netanyahu se cumplió.

Israel es prácticamente el único país en que hay un apoyo real en las encuestas a la continuación de la guerra. Un sondeo de esta semana revela que el 61% de los israelíes se opone a la tregua de dos semanas anunciada por Donald Trump. Un 69% está a favor de continuar la ofensiva sobre Líbano para acabar con Hezbolá, un objetivo que varios gobiernos israelíes prometieron desde 2006 sin estar cerca de cumplirlo. Ahora vuelven a prometerles lo mismo y los votantes vuelven a caer en la trampa. Hay demasiados precedentes. Israel invadió siete veces Líbano en los últimos 50 años.

Al igual que pasó con Gaza, la opinión pública israelí muestra una total falta de comprensión hacia los derechos humanos de la población libanesa, que sufre las consecuencias de los bombardeos indiscriminados en Beirut y otras zonas del país. Cuando alguien se aleja de ese discurso, paga las consecuencias. El israelí Rom Braslavski, que pasó dos años secuestrado en Gaza, recibió un diluvio de mensajes de odio simplemente por pedir que se trate a los árabes con respeto (un 20% de habitantes del Estado de Israel lo son).

En un patrón que se repite desde hace años, el Gobierno israelí reacciona a cualquier crítica relacionándola con el antisemitismo. El trato recibido por España y Pedro Sánchez por la denuncia del genocidio no es una excepción. Esta misma semana, el canciller Friedrich Merz habló por teléfono con Netanyahu y le advertió de que Alemania no aceptará “la anexión de facto de Cisjordania”, un hecho que ya está ocurriendo en mitad de una oleada de violencia de los colonos judíos contra la población palestina.

Al hacer público el aviso, recibió la respuesta inmediata del ultraderechista Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, que comparó a Merz con los nazis: “Los días en que los alemanes dictaban a los judíos dónde tenían permitido o prohibido vivir han terminado y no volverán”.

Es una extraña forma de tratar al mejor aliado de Israel en la Unión Europea, el país que siempre bloqueó la imposición de sanciones contra el Gobierno de Netanyahu. Otro aliado de ese país, la primera ministra italiana Meloni, anunció el martes que Italia congeló la prórroga automática del acuerdo militar con Israel. Es otro ejemplo de que el costo político de apoyar a Israel y sus planes belicistas en Medio Oriente aumentaron de forma clara en Europa. Meloni es muy consciente de lo que dicen las encuestas.

Como explicó Ignacio Molina, del Real Instituto Elcano, la hostilidad de Netanyahu hacia España va más allá de lo que diga Sánchez. Tiene mucho que ver con la obra de su padre, Benzion Netanyahu, autor de un libro de referencia sobre la Inquisición en España con la teoría de que los judíos fueron perseguidos no por motivos religiosos sino por odio antisemita. El primer ministro siempre empleó el racismo contra los judíos como arma política. Sus menciones al Holocausto son constantes. No específicamente para hablar de los nazis o de la extrema derecha, sino de la Europa y el mundo árabe actuales.

En la ceremonia del Día de Recuerdo del Holocausto, Netanyahu acusó a Europa de estar “afectada por una profunda debilidad moral”. Perdió su identidad y “su responsabilidad de defender la civilización contra la barbarie”. Todo lo que no sea suscribir el ideario ultranacionalista de la derecha israelí es rendirse ante esa barbarie.

El Holocausto es una herramienta más para obligar a los demás a aceptar su idea de guerra permanente, ahora con Irán: “Si no hubiéramos actuado, los nombres de Natanz, Fordo, Isfahan y Parchin (relacionados con el programa nuclear iraní) serían probablemente recordados con un miedo eterno, precisamente como Auschwitz, Treblinka, Majdanek y Sobibor”. Trivializar el Holocausto nunca es un problema si beneficia a los intereses de Netanyahu.

La pérdida de imagen en el resto del mundo no parece preocupar a la derecha israelí. Está convencida de que EE.UU. nunca les abandonará. Algunas de las voces proisraelíes en los medios norteamericanos ya no están tan seguras. “Netanyahu ha causado un colapso generacional en el apoyo de EE.UU. a Israel”, dijo Joe Scarborough, presentador de MSNBC y antes congresista republicano. “Lo digo como partidario de siempre de Israel que ha temido desde hace tiempo que la visión maximalista y nada histórica de Netanyahu de las realidades geopolíticas de Oriente Medio causarían un revés devastador para Israel. Y así ha sido”.