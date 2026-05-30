Mayo cerraría con una inflación menor a la de abril, pero aún por encima del 2%

Las estimaciones de las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de mayo habría vuelto a desacelerarse respecto de abril, aunque todavía se mantendría por encima del 2%, reflejando la persistencia de aumentos en algunos rubros sensibles para el consumo cotidiano.

De acuerdo con las proyecciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del quinto mes del año se ubicaría en un rango de entre 2,1% y 2,5%. De confirmarse estos números, sería el segundo descenso mensual consecutivo luego del pico registrado en marzo, cuando la inflación alcanzó el 3,4%, el valor más alto de 2026.

La proyección más baja fue elaborada por la Fundación Libertad y Progreso. Según explicó el economista Julián Neufeld, la estimación preliminar ubica la inflación de mayo en torno al 2,1%. Sin embargo, advirtió que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una aceleración respecto de abril, con un incremento mensual del 3,4%, aportando cerca de 0,8 puntos porcentuales al índice general.

Por su parte, las consultoras EcoGo y C&T Asesores Económicos estimaron una inflación del 2,2%, mientras que LCG también se ubicó en esa línea al señalar que los componentes estacionales y regulados ejercieron una presión menor sobre el nivel general de precios.

Una décima por encima aparece la proyección de Equilibra, que calculó un IPC de 2,3%. Según el economista Lorenzo Sigaut Gravina, el principal impulso provino de los precios estacionales, que registraron un aumento del 3,6%. No obstante, destacó que la inflación mensual mostraría una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de abril. En contraste, la variación interanual treparía hasta el 33,4%, un punto porcentual por encima del registro previo.

La estimación más elevada corresponde a Analytica, que proyectó una inflación del 2,5% para mayo. Desde la consultora señalaron que los alimentos mostraron una aceleración en las últimas semanas, impulsada principalmente por los incrementos en frutas y verduras. Según explicó la economista Rosario Vidaurreta, esta dinámica podría limitar el efecto moderador que tuvieron los precios estacionales durante abril.

Qué espera el mercado y qué dice el Gobierno

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central proyectó una inflación de 2,3% para mayo, en línea con la mayoría de las consultoras.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el dato del quinto mes del año será inferior al de abril. Durante su exposición en el Latin American Forum, el funcionario aseguró que las expectativas inflacionarias se encuentran “ancladas” y afirmó que para los próximos doce meses el mercado espera una inflación cercana al 20%.

“No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%”, sostuvo Caputo al defender el rumbo económico del Gobierno.

Cuándo se conocerá el dato oficial

El dato definitivo de inflación será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo 11 de junio. Antes, el 8 de junio, se conocerá el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, un indicador que suele anticipar la tendencia del IPC nacional.

Con información de Noticias Argentinas

JIB