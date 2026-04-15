Victoria Villarruel avivó la interna libertaria y dijo que Lilia Lemoine “escupe huevadas al por mayor”

La vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizó este martes un fuerte cruce en redes sociales con la diputada Lilia Lemoine, en un intercambio que ya es casi habitual, con diferencias irreconciliables.

La polémica se desató luego de que Lemoine cuestionara el rol de la vicepresidenta y afirmara que “solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse cuatro años”, en referencia a su vínculo con el presidente Javier Milei.

Lejos de evitar la confrontación, Villarruel respondió con dureza a los cuestionamientos y salió al cruce de la legisladora libertaria. En uno de sus mensajes, agradeció el respaldo de la analista Laura Etcharren y apuntó directamente contra Lemoine:

“La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana”.

Además, redobló la crítica al señalar: “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”.

Minutos más tarde, la vicepresidenta sumó un mensaje breve pero cargado de ironía: “Está raro el liberalismo…”.