De BAFICI a Cafecito BA: todo lo que pasará el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Empezó el BAFICI, con más de 300 películas. Además, vuelve Cafecito BA, tocan Los Pericos al aire libre y el Museo Moderno celebra 70 años.

Luz, cámara, acción: empieza el BAFICI

Los cines porteños proyectarán más de 300 películas en nueve sedes hasta el 26 de este mes por el BAFICI, el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica. Las entradas para todas las funciones están disponibles en bafici.org o en la boletería del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

Elena Roger y las invasiones de Charly García

Elena Roger estrena una ópera rock sobre las invasiones inglesas narrada a través de las canciones de Charly García. El espectáculo, con más de treinta artistas en escena y una banda en vivo, ofrece una mirada contemporánea sobre un episodio fundacional de la historia argentina. Será este sábado en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) y habrá funciones de miércoles a domingos. Entradas en complejoteatral.gob.ar

El mejor café vuelve a la Ciudad

Con más de 25 puestos vuelve Cafecito BA, un espacio que reúne a los vecinos con el mejor café porteño y pastelería dulce, salada y sin TACC. También habrá música y juegos para toda la familia, literatura y mucho más. Además, el sábado a las 18 se presentarán en vivo Los Pericos. Se hará en la Plaza de las Naciones Unidas (Figueroa Alcorta 2901), el sábado, de 10.30 a 20, y el domingo, de 10.30 a 18.

El Moderno celebra 70 años

Hasta el domingo, el Museo Moderno (Av. San Juan 350) tendrá una serie de encuentros con artistas, investigadores, diseñadores y curadores argentinos e internacionales en el marco de su 70° aniversario. La programación especial incluye nuevas exposiciones, conferencias, entrevistas, mesas redondas y DJ sets. Se puede visitar de miércoles a lunes, de 11 a 19. Toda la programación en museomoderno.org

Tarragó Ros se sube al Anfi

El acordeonista, compositor y cantor correntino Antonio Tarragó Ros presentará el show Enchamigación y hará un recorrido por su obra. Será este domingo a las 19 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal).

El mejor Jazz de Nueva York

Sarah Hanahan, una de las figuras emergentes más destacadas del jazz neoyorquino, se presentará en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), por el ciclo Jazz at Lincoln Center y el Complejo Teatral. Será el segundo concierto del año, con una función única en la Sala Martín Coronado, el martes a las 20. Entradas en complejoteatral.gob.ar

El gato se calza las botas en la Usina

Este domingo, la Usina del Arte (Caffarena 1) será el escenario de la versión musical del clásico cuento de Charles Perrault para toda la familia, El gato con botas. Con más de 15.000 espectadores, el espectáculo combina música original, un gran despliegue audiovisual y un elenco multipremiado. Se hará a las 17. La entrada es con reserva disponible en usinadelarte.ar

Los vecinos eligen el plato más rico

Llega la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados, un evento que reúne a seis de los mejores chefs especializados en esta técnica para que el público deguste y elija el mejor de los platos. Será este sábado a las 18 en Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte. Las entradas se pueden sacar en https://shorturl.at/srMxT

La Filarmónica, Mozart y Beethoven

Bajo la dirección de la maestra indonesia Rebecca Tong, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad presentará el concierto De lo íntimo y lo heroico. Interpretará obras de Mozart, Beethoven y Maragno. Será este viernes a las 20 en el Colón (Cerrito 628). Las entradas se pueden sacar en www.teatrocolon.org.ar o en la boletería del Teatro.