La transformación silenciosa: de la mano de la demografía se redefine la Educación en la Ciudad de Buenos Aires

El fin de la jornada de cuatro horas

Durante casi un siglo, el modelo de “jornada simple” —cuatro horas de clase en turno mañana o turno tarde— fue la norma en la educación estatal argentina. Sin embargo, los requerimientos pedagógicos del siglo XXI y la necesidad de reducir las brechas de aprendizaje obligaron a una transición hacia esquemas de mayor permanencia.

Hacia el año 2006, la Ciudad contaba con aproximadamente 165 escuelas de jornada completa. Para el inicio del ciclo lectivo 2026, esa cifra ha ascendido a 212 establecimientos. A simple vista, es cierto, el incremento de 47 escuelas en 20 años podría parecer algo modesto pero el avance real, más allá del número, se esconde en la implementación de la “jornada extendida” y la “quinta hora” en el resto de los establecimientos.

La política de extensión horaria ha permitido que para el 2026, el 100% de los alumnos de las escuelas estatales porteñas tengan hoy una carga horaria superior a las cuatro horas tradicionales. Según registros del Ministerio de Educación de la Ciudad, mientras que en 2016 el programa de Jornada Extendida (6 horas y 15 minutos) cubría principalmente a los alumnos de los grados superiores, para 2026 la cobertura de tiempo extra es universal en todo el nivel primario.

Escuelas de Intensificación: El valor del conocimiento específico

Dentro de este ecosistema de mayor carga horaria, ha emergido una modalidad distintiva: las Escuelas de Intensificación. A diferencia de la jornada completa tradicional, estas instituciones de 8 horas diarias están diseñadas para profundizar en un área del conocimiento específica, como Artes, Educación Física, Ciencias Naturales o Nuevas Tecnologías. En estas escuelas, la currícula oficial se entrelaza con talleres obligatorios que permiten a los estudiantes desarrollar competencias avanzadas en el área elegida. Según los reportes de gestión del Gobierno de la Ciudad, esta modalidad ha logrado un impacto positivo no solo en el conocimiento técnico, sino en el sentido de pertenencia de los alumnos; los indicadores oficiales destacan que estas escuelas presentan los niveles más bajos de deserción y una mejora sustancial en la motivación escolar, funcionando como centros de innovación pedagógica que luego “exportan” sus prácticas al resto del sistema estatal.

Este avance de mayor tiempo escolar e intensificación en un área específica ha requerido una ingeniería administrativa compleja para transformar escuelas que funcionaban con dos poblaciones de alumnos distintas (una a la mañana y otra a la tarde) en una unidad de tiempo integral. Y en este proceso, un factor externo ha sido un gran facilitador: la demografía.

El “Bono Demográfico” y las aulas con más espacio

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una transición demográfica profunda. La tasa de natalidad ha caído de manera persistente en la última década, un fenómeno que ha funcionado como un catalizador para el sistema educativo. Al haber menos niños naciendo, la presión histórica por las vacantes ha disminuido, permitiendo que el sistema gane una holgura de espacio físico que antes era inexistente.

Al haber menos ingresos de alumnos, lo que antes era un conflicto de saturación hoy se traduce en aulas con menos estudiantes por docente. En los últimos 20 años, en algunos distritos escolares como el DE 15 (Villa Urquiza, Saavedra y Coghlan) o el DE 10 (Belgrano y Núñez), el promedio de alumnos por división ha descendido significativamente.

Mercedes Miguel, actual Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ha señalado que “esta disponibilidad de espacio físico es lo que ha permitido la conversión de escuelas de jornada simple a completa. Al no haber una demanda masiva que obligue a ocupar el turno tarde con un grupo diferente de alumnos, el edificio queda a disposición de los alumnos de la mañana, permitiendo que permanezcan en la institución para realizar talleres de robótica, artes, ciencias o deportes durante el horario vespertino”. Y agregó, “el espacio permitió el proceso, pero lo que definitivamente aceleró todo fue la decisión política fundamentada en las necesidades de aprendizaje: ‘jornada extendida’ es una de las 12 políticas públicas que fijó el Ministerio para el periodo 2023-2027 a través del Plan Estratégico Buenos Aires Aprende”.

Esta optimización del recurso físico ha sido especialmente estratégica en el sur de la Ciudad. En distritos como el DE 19 (Bajo Flores y Soldati) y el DE 20 (Mataderos), donde históricamente la demanda superaba la oferta, la baja en el crecimiento vegetativo permitió que el Ministerio transformara escuelas críticas a la modalidad de 8 horas, buscando equiparar las horas de instrucción con los barrios del norte.

La mirada desde el aula: Entre el entusiasmo y el agotamiento

Sin embargo, la implementación de este modelo no está exenta de tensiones. La perspectiva de los docentes, quienes ejecutan el cambio día a día, presenta matices que van desde el reconocimiento del beneficio pedagógico hasta la advertencia sobre las condiciones laborales.

Para muchos maestros, el tiempo extra es una herramienta invaluable. En los primeros grados, reportan que la hora adicional permite aplicar métodos de alfabetización con un seguimiento individual que la jornada de cuatro horas hacía imposible. No obstante, voces gremiales como las de Angélica Graciano, referente de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), han advertido que el pase a jornada completa a veces se realiza sin la inversión necesaria en infraestructura básica. El argumento recurrente es que se requiere una adecuación real de los edificios para que niños y docentes puedan convivir ocho horas diarias en espacios que, en muchos casos, no cuentan con comedores o zonas de recreación suficientes.

Asimismo, surge el concepto de la “polifuncionalidad” docente. Muchos maestros señalan que estar ocho horas frente a un mismo grupo implica un desgaste físico y mental superior, donde el rol pedagógico a veces se desdibuja con tareas de acompañamiento social y resolución de conflictos de convivencia derivados de la mayor permanencia. El reclamo por “horas institucionales” —tiempo pago fuera del aula para planificar y corregir— sigue siendo un punto de fricción en las negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio.

Impacto en los resultados: Alfabetización en el foco

La pregunta central para especialistas y comunidades educativas es si este incremento del tiempo escolar se traduce en mejores aprendizajes. Los datos del cierre de 2025 y las proyecciones de 2026 sugieren una respuesta afirmativa, especialmente en las etapas de alfabetización inicial.

El Plan Estratégico de Alfabetización, que utiliza la hora adicional diaria para fortalecer la lectura y la escritura en el primer ciclo (1º a 3º grado), ha mostrado resultados alentadores. El porcentaje de niños que finalizan el tercer grado con fluidez lectora adecuada alcanzó el 82% a inicios de 2026, lo que representa una mejora notable respecto a los registros obtenidos inmediatamente después de la pandemia.

Los informes de evaluación, como el sistema TESBA, indican que los alumnos que asisten a escuelas de jornada completa muestran un desempeño superior en comprensión de textos en comparación con aquellos que asisten a la jornada simple tradicional. La explicación técnica reside en que el tiempo adicional permite trabajar con “agrupamientos flexibles”: los docentes pueden dedicar atención personalizada y apoyo intensivo a los alumnos que presentan rezago, sin necesidad de interrumpir el ritmo de aprendizaje del resto del grupo.

Desafíos para el futuro inmediato

A pesar de los logros en cobertura y la mejora en los índices de alfabetización inicial, el panorama para el resto del ciclo 2026 presenta desafíos de implementación. La calidad del tiempo extra sigue siendo el principal objeto de debate entre los expertos. Existe un consenso en que no basta con que el alumno permanezca más horas dentro del edificio escolar; es imperativo que esa extensión esté cargada de una propuesta pedagógica significativa y materiales didácticos actualizados. “Este punto es fundamental. Las principales acciones en torno a este eje, hasta el momento se desarrollaron con la presentación de los nuevos diseños curriculares tanto para inicial como primaria, conjuntamente en todo el proceso de formación docente” afirma Oscar Ghillione, actual subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, la infraestructura escolar debe seguir adaptándose. Aunque la baja demográfica libera aulas, el paso a una jornada de 8 horas requiere que los edificios antiguos adecuen sus espacios para comedores, laboratorios y áreas de recreación que soporten una intensidad de uso mucho mayor a la original.

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en un punto de inflexión educativa. La combinación de una población infantil más reducida y una política orientada a la extensión de la jornada ha perfilado un sistema más robusto en términos de tiempo de instrucción. El éxito final de esta transición dependerá de la capacidad de las autoridades y docentes para mantener el foco en la calidad de la enseñanza y asegurar que el tiempo ganado se convierta, efectivamente, en conocimiento sólido para las nuevas generaciones.