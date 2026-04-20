Murió Luis Brandoni, una de las figuras icónicas del teatro, el cine y la televisión de la Argentina

Luis Brandoni, una de las figuras más influyentes del teatro, el cine y la televisión del país, murió en la madrugada de este lunes a los 86 años tras permanecer internado en el Sanatorio Güemes desde el 11 de abril, luego de un accidente doméstico que le provocó un hematoma en la cabeza. La noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg, quien lo despidió como “el último primer actor de una generación inolvidable”.

Brandoni había atravesado semanas de internación y su estado de salud generaba preocupación en el ambiente artístico. Su muerte provocó una inmediata ola de mensajes de colegas, dirigentes políticos y espectadores que crecieron con sus personajes. En redes sociales, actores como Guillermo Francella y Soledad Silveyra lo recordaron como un “gigante” y “el último de los grandes”. El último adiós al actor se lleva a cabo en la Legislatura porteña desde el mediodía, y el martes a la mañana en el Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

Una trayectoria de más de seis décadas

Debutó en teatro en 1962 y en televisión, en 1963. Perteneció al elenco de la Comedia Nacional Argentina dirigida por Luisa Vehil y construyó una carrera teatral ininterrumpida. Hasta sus últimas semanas seguía en actividad con la obra ¿Quién es quién?, junto a Soledad Silveyra.

Su recorrido incluyó títulos emblemáticos como Made in Lanús, Parque Lezama, El acompañamiento, Art, Un enemigo del pueblo y Gris de ausencia.

En TV participó en ficciones que marcaron época: Mi cuñado, Vulnerables, El hombre de tu vida, Nada, Un gallo para Esculapio, El encargado, entre muchas otras.

Su filmografía es parte del ADN del cine argentino:

Esperando la carroza.

La Patagonia rebelde.

La tregua.

Cien veces no debo.

La odisea de los giles, el film nacional más visto de 2019, donde interpretó a Antonio Fontana.

Mi obra maestra, en dupla con Francella.

Su presencia combinó humor, drama y una naturalidad que lo volvió reconocible incluso para nuevas generaciones.

En medio de una destacada actuación en teatro, cine y televisión, abandonó el país ante amenazas de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) entre 1974 y 1975.

Fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre 1974 y 1983, pese a su militancia fue el único gremio no intervenido por el autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional, y pudo trabajar como sindicalista y actor durante esos años. Sin embargo, tanto Brandoni como su entonces esposa, Marta Bianchi y otro actor, fueron secuestrados y sometidos a tormentos en julio de 1976 y trasladados al centro clandestino de detención Automotores Orletti luego de finalizar una obra teatral en el Teatro Lasalle, por orden de Aníbal Gordon y con la participación de Raúl Guglielminetti. El trío de actores fue liberado a las cinco horas por orden de un general del Ejército, bajo la advertencia de cesar en sus actividades políticas. Brandoni posteriormente fue testigo en causas de crímenes de lesa humanidad.

En 1987 ganó el premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina por la película y posteriormente en 1995 por “Convivencia”.

En 2012 protagonizó en el Teatro Argentino de La Plata la obra “Don Arturo Illia”, espectáculo teatral basado en el libro de Eduardo Rovner y dirección de Héctor Gióvine. Su interpretación del expresidente argentino se llevó el premio Estrella de Mar, al mejor actor protagónico de comedia dramática, repitiendo dicha obra en la temporada de Mar del Plata.

Más allá del escenario: sindicalismo, exilio y política

Luis Brandoni era militante de la Unión Cívica Radical (UCR). En 1997 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

En 2005 integró la lista como candidato a senador por la UCR por la misma provincia, en las elecciones legislativas. La fórmula obtuvo un 8,04% de los votos y logró el cuarto lugar, insuficiente para acceder a la banca.

En las elecciones a gobernador de la Provincia de Buenos Aires de 2007 secundó a Ricardo Alfonsín en la fórmula de la UCR como candidato a vicegobernador. Obtuvo el 5,06% de los votos. La lista estaba acompañada por la fórmula presidencial de Roberto Lavagna-Gerardo Morales, candidatos por la Concertación para Una Nación Avanzada.

En 2013, fue precandidato a senador suplente, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrando la lista “Juntos” del Frente Amplio UNEN.

El 11 de febrero de 2020 Brandoni hizo saber que no estaba de acuerdo con que Ricardo Alfonsín, su antiguo compañero de fórmula en 2007, aceptara el cargo de embajador en España, diciendo: “Es penoso, abre la grieta al interior del radicalismo”.

En 2021, fue precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrando la lista “Adelante Ciudad” de Juntos por el Cambio, encabezada por Adolfo Rubinstein.

Fue electo parlamentario del Mercosur en las elecciones al Parlasur de Argentina de 2023 por Juntos por el Cambio.

Vida personal

Brandoni conoció a Martha Bianchi cuando tenía 16 años, en un baile del Conservatorio en el que ambos estudiaban. Años después, al ser dado de baja del Servicio Militar Obligatorio, decidieron casarse. Desde ese momento, cocompartieron3 años de matrimonio. Bianchi, también actriz, fue la madre de sus hijas Florencia y Micaela.

Más tarde, en la década del 2000, en Mar del Plata, conoció a Mónica López, productora y gestora cultural, con quien se casó en 2007, en el Registro Civil de la calle Uruguay e hicieron la fiesta en el San Juan Tennis Club, a la que asistió Raúl Alfonsín. Brandoni tenía 67 años y ella, 39. “Firmamos porque la quiero, nos queremos y nos merecemos una formalidad como esta”, anunció. Ambos constituyeron además una sociedad, con la que produjeron. En el año 2021 se separaron.