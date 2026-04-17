Irán anuncia que el estrecho de Ormuz estará “completamente abierto” durante lo que queda de tregua

El ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, aseguró que, tras el acuerdo de tregua en Líbano de 10 días, el estrecho de Ormuz, interrumpido por Teherán en represalia a la guerra de EE.UU. e Israel, estará “completamente abierto” a los buques comerciales durante el resto del periodo de alto el fuego, sin especificar si se refiere al cese temporal pactado con Washington, que expira el próximo 22 de abril.

“De acuerdo con el alto el fuego en Líbano, el paso para todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego, en la ruta coordinada ya anunciada por la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, dice en X, sin dar más detalles.

Tras esta publicación, el presidente de EE.UU., Donald Trump, agradeció a través de Thruth Social el gesto de Irán. “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. Gracias”, escribió.

A pesar de que el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán estaba condicionado a la reapertura de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) mundial, el tráfico no se había reactivado a los niveles previos a la guerra, que acumula más de un mes y medio de duración.

Posteriormente, Trump ordenó a la Armada estadounidense un bloqueo naval y amenazó con “eliminar de inmediato” cualquier buque iraní que se lo salte. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses están bloqueando solo los barcos que salen o se dirigen a Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos tres días.