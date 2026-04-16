“Fue un viaje de distracción con amigos”: Mahiques habló de Lago Escondido y seguiría como camarista hasta los 80 años

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, padre del ministro Juan Bautista Mahiques, defendió este jueves su continuidad en el cargo ante el Senado en una audiencia atravesada por el escándalo del viaje a Lago Escondido que apadrinó el Grupo Clarín en 2022. El magistrado buscó relativizar el episodio al afirmar que se trató de “un viaje de distracción con amigos”, mientras el oficialismo avanzó con su pliego y dejó encaminada su renovación por cinco años más, en lo que fue leído como un guiño político para su permanencia.

La exposición se dio en la Comisión de Acuerdos, donde Mahiques respondió preguntas de senadores sobre su trayectoria y sobre el viaje realizado en octubre de 2022 a la estancia del empresario británico Joe Lewis, en Río Negro. Allí coincidió con otros jueces federales, funcionarios y directivos vinculados al conglomerado de medios. Frente a los cuestionamientos, el camarista insistió en que se trató de una actividad privada: “Fue un viaje de distracción con amigos”, sostuvo, y negó que hubiera existido algún tipo de contraprestación o vínculo indebido con su función judicial.

Las respuestas no lograron disipar las críticas de la oposición. Desde el peronismo, varios senadores remarcaron que el traslado se hizo en un vuelo privado y que la estadía fue en una propiedad de Lewis, lo que dio lugar a denuncias por presuntas dádivas. En ese sentido, plantearon que no se trata de un hecho menor sino de un episodio que pone en discusión la independencia y la transparencia de integrantes de uno de los tribunales más importantes del país. Las consultas fueron planteadas por la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el rionegrino Martín Soria.

Con Mahiques viajó Julián Ercolini –juez federal que avanzó sobre Cristina Kirchner–, Marcelo D’Alessandro –entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta–, y hasta el ex jefe de Legales de la SIDE Leonardo Bergroth. Incluso fue Juan Bautista Mahiques, actual ministro, que propuso falsificar facturas para intentar tapar el presunto delito de dádivas, según la filtración de los chats del grupo de Telegram.

Mahiques explicó: “Me cuide muy bien de verificar, cuando hicimos ese viaje de amigos, que no me financió ninguna empresa”. También reiteró que “no pedí licencia porque el único tribunal que tiene jurisdicción en todo el país es Casación Federal y en consecuencia, de algún modo, seguí trabajando”. Agregó, en ese sentido, que participó “de un seminario que está grabado en la Universidad Austral durante el viernes y el sábado, y el domingo me volví”.

Pese a esa polémica, el oficialismo avanzó con el tratamiento del pliego enviado por el Poder Ejecutivo para renovar su mandato. Mahiques cumple 75 años en noviembre de 2026, el límite constitucional para ejercer como juez, por lo que necesita un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo por otros cinco años. La continuidad en Casación —tribunal clave para revisar causas penales de alto impacto— convierte la decisión en un movimiento de peso dentro del esquema judicial.

Fernández Sagasti recordó dos impugnaciones que recibió el pliego de Mahiques por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) porque fue beneficiado con el cargo actual por una decisión de Mauricio Macri en 2017, pese a que su cargo original era el de juez de la Cámara Nacional de Casación Penal: “Los traslados fueron un elemento excepcional y necesario, ortodoxos y compatibles con la interpretación constitucional”, y cerró al respecto que “el Consejo de la Magistratura evaluó el pedido y el Ejecutivo convalidó y lo envió a este Senado que también lo aprobó”, dijo Mahiques.

El senador Soria cargó contra el magistrado y recordó que “fue trasladado a dedo por el expresidente Mauricio Macri” y sostuvo que “pertenece a un grupo selecto de magistrados contrario a la Constitución y al Reglamento sin concursar a la máxima instancia”. “¿Usted cree que esto no lo afecta su independencia judicial? ¿No es falta de idoneidad moral?”, lo inquirió.

“No me hago cargo ni acepto de ninguna de las denuncias de sus imputaciones que hizo en general a un selecto grupo que nunca pertenecí. He servido al Estado en donde fui convocado no por razones ideológicas, sino por aportes técnicos”, se defendió Mahiques. Al finalizar la audiencia pública, tras casi cuatro horas de reunión, el pliego del juez Mahiques obtuvo dictamen de comisión.

MC