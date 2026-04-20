Revelan transferencias millonarias y sociedades fantasmas que complican a Espert

José Luis Espert recibió millones de pesos de misteriosas fuentes en el tiempo en el que estuvo vinculado al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico. El Juzgado Federal N°2 de San Isidro analiza un expediente de 2.000 páginas con llamativos movimientos bancarios en los que el exdiputado recibió más de $44 millones de ocho empresas constituidas en menos de un año, cuyos titulares viven en viviendas precarias del conurbano bonaerense, y otros $67 millones de personas físicas de recursos mínimos que le giraban dinero los mismos días en que pagaba sus tarjetas de crédito, según reveló El Destape. El documento, enviado por el banco BBVA, muestra un patrón de ingresos que no guarda relación con sus rentas declaradas.

El informe traza una línea clara entre la situación financiera de Espert antes y después de su encuentro con Machado, en marzo de 2019. Hasta ese momento, sus ingresos declarados se reducían a regalías editoriales y cobros esporádicos por consultorías. Cinco días después de perder la elección presidencial de octubre de ese año —obtuvo el 1,47% de los votos—, abonó 479.000 dólares por su casa en Beccar. En paralelo, había firmado con Machado un contrato de asesoría por un millón de dólares; está documentado que cobró al menos 200.000, como reveló elDiarioAR el año pasado, información que le costó a Espert su candidatura en la boleta de La Libertad Avanza.

Su nivel de gastos también trepó de forma sostenida. Pasó de operar con una Visa Platinum a hacerlo con una Visa Signature y una Mastercard Black, y sus consumos mensuales saltaron de aproximadamente US$3.000 en 2019 a unos 11.000 dólares en 2025.

Cajeros automáticos y $LIBRA

Para bancarizar los fondos, Espert recurrió a mecanismos que la investigación considera sospechosos. Entre enero y agosto de 2020 depositó más de $2,1 millones en efectivo por ventanilla. Luego reemplazó ese método por depósitos en cajeros automáticos —35 operaciones hasta fin de año—, presumiblemente para eludir las declaraciones juradas que los bancos exigen en ventanilla para montos superiores a los 280.000 pesos. Solo el 4 de diciembre de 2020 realizó 13 depósitos consecutivos por un total de 515.000 pesos.

A partir de octubre de 2023 comenzaron a llegar transferencias desde ocho sociedades anónimas con características llamativamente similares: todas fueron constituidas entre junio de 2022 y septiembre de 2023, tienen apenas dos socios cada una, comparten un objeto social vinculado a servicios electrónicos de pago y cobranza, y sus titulares residen en viviendas humildes del conurbano bonaerense.

Una de ellas, 77nauta SA, tiene su presidente domiciliado en Boulogne, San Isidro, y su socio en una calle de tierra de Ezpeleta, Quilmes. Entre todas, giraron a Espert 44.887.330 pesos en dos años. El último giro —$7 millones desde BOUCHE12 SA, el 7 de octubre de 2025— coincidió con el día en que Espert pagó sus tarjetas y anunció su renuncia a la candidatura a diputado nacional.

El informe también consigna transferencias directas desde personas físicas por montos que ascienden a $25 millones en 2024 y a 42 millones en los primeros diez meses de 2025. Entre los casos documentados, una persona con domicilio fiscal en La Boca y antecedentes de residencia en villas porteñas le realizó 19 operaciones por 21,4 millones de pesos. Otro remitente, empleado de una imprenta de Rafael Castillo, La Matanza, acumuló 13 transferencias por 13,5 millones.

El expediente incorpora también una serie de giros desde el CUIT de María Pía Novelli —hermana de Mauricio Novelli, ambos investigados en la causa por la estafa cripto $LIBRA— por un total de 150.000 pesos entre diciembre de 2020 y abril de 2021. Otro conjunto de transferencias proviene de una cuenta asociada a María de los Ángeles López, socia en Loro Comunication SA junto a Luis Alberto Rosales, quien fue candidato a vicepresidente de Espert en 2019 y no ha sido convocado aún por la Justicia.

El mes pasado, el fiscal Fernando Domínguez y luego el juez Lino Mirabelli rechazaron el pedido de la defensa de Espert para levantar la inhibición sobre sus cuentas bancarias. Los abogados del exdiputado argumentaron que mantenerlo sin acceso a sus fondos equivalía a “condenarlo a morir de hambre”. El fiscal respondió con un dato que clausuró el argumento: Espert retiró 80.000 dólares en los días posteriores al inicio de la investigación judicial.

MC