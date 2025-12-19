“Me condena a morir de hambre”: Espert reclamó ante la Justicia por la inhibición de sus bienes

La defensa de José Luis Espert denunció ante la Justicia federal que la inhibición de sus cuentas bancarias en el marco de la causa que investiga su vínculo económico con el empresario Federico “Fred” Machado lo deja sin acceso a sus fondos y sin posibilidad de subsistir, una situación que calificó de extrema. “Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos es condenarlo a morir de hambre”, advirtió su abogado en un escrito presentado ante el juzgado.

El planteo se produjo luego de que el Banco Central inmovilizara las cuentas del economista por orden judicial, impidiéndole depositar, transferir o extraer dinero, según sostiene la defensa. En la presentación, los abogados reclamaron que no figura en el sistema ninguna medida cautelar visible que justifique el bloqueo y exigieron al juez que informe quién ordenó la restricción, con qué fundamentos y bajo qué alcance, para poder ejercer una defensa efectiva.

La causa y el bloqueo patrimonial

La inhibición de las cuentas de Espert se da en el marco de la investigación que analiza el origen de los fondos con los que compró una casa en Beccar y un auto de alta gama, operaciones que quedaron bajo sospecha a partir de una denuncia penal y del seguimiento de transferencias vinculadas a Machado. En ese contexto, elDiarioAR reveló que Espert modificó en distintas oportunidades su versión sobre el origen del dinero, pasando de atribuirlo a una herencia familiar a justificarlo luego con ventas de bienes, renta financiera y facturación a empresas.

Esas inconsistencias patrimoniales, sumadas a omisiones en declaraciones juradas, llevaron a la Justicia a avanzar con medidas para preservar el patrimonio mientras se desarrolla la investigación, entre ellas la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas.

El avance de la causa generó alarma en el entorno de Espert, con intercambios internos y maniobras de contadores orientadas a justificar pagos y movimientos vinculados a Machado, algunos de los cuales quedaron bajo análisis judicial. La investigación también puso el foco en mensajes y comunicaciones que habrían sido borrados o “limpiados” en medio del escándalo, un dato que encendió alertas en el expediente.

“Morir de hambre”, el eje del reclamo

Más allá del fondo de la causa, el escrito presentado por el abogado Alejandro Freeland pone el acento en el impacto inmediato de la inhibición. Según sostiene, la imposibilidad de disponer de dinero no solo afecta su actividad económica sino que lo deja en una situación personal crítica. Para Espert, el bloqueo de sus cuentas no es una medida administrativa más, sino una pena anticipada que —afirma— lo priva de medios básicos antes de que exista una definición judicial sobre su responsabilidad.

“El Sr. Espert ha intentado hacer una transferencia desde su cuenta en el Banco BVVA y no le fue posible. Ha preguntado por qué y le dicen que sus cuentas están inmovilizadas por oficio del BCRA y por orden de V.S. No se puede depositar, transferir, extraer ni nada”, dice en un párrafo el escrito. “Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos, es condenarlo a morir de hambre”, concluye el escrito.

En virtud de las inconsistencias del patrimonio de Espert y las sucesivas omisiones de bienes y cuentas bancarias en el exterior en declaraciones juradas ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la inhibición de activos de Espert por noventa días, para evitar transferencias a terceros o pases de manos siimulados. El juez Lino Mirabelli aceptó el pedido y ordenó la cautelar el 11 de diciembre.

MC