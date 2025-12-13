“Locura, recordar limpiar Whatsapp”: alarma de Espert y maniobras de sus contadores para disimular el pago de Fred Machado

Durante años, José Luis Espert simuló haber tenido un vínculo puntual, sin ningún relieve, con Federico “Fred” Machado. Hace dos meses, abrumado por la evidencia, el entonces diputado y candidato admitió haber recibido un pago de US$200.000 en febrero de 2020 por una supuesta asesoría profesional a una firma minera guatemalteca, pero lo desligó por completo de cualquier sospecha de fraude o narcotráfico, delitos por lo que se acusa a Machado en Texas. Sin embargo, surgen pruebas en el expediente que tramita en un tribunal federal de San Isidro de que Espert se alteró cuando Machado fue detenido en Argentina, en abril de 2021, y que sus contadores se apresuraron a “limpiar antecedentes”.

Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén, por un pedido de extradición originado en una causa por narcotráfico y fraude de cientos de millones de dólares que investiga un tribunal federal de Texas. Dos años antes, en 2019, el empresario había aportado centenares de miles o incluso millones de dólares —las fuentes difieren en el monto— a la campaña presidencial de Espert, además de proveerle un avión privado y una camioneta Jeep Cherokee.

Ante el arresto de Machado, Espert apeló de urgencia al estudio contable Escobar, radicado en Pergamino, que había supervisado el contrato por US$1 millón con Minas del Pueblo, una de las firmas que utilizaba el presunto narco para girar dinero.

Los contadores del tradicional estudio Escobar entraron en fricción con Espert. “Nos mintió”, escribió una de ellas en el chat grupal. “Vos nos dijiste que era asesoramiento para restructurar la deuda pública y creímos (que) era con el Estado”, le reprochó Mercedes Armendrares, la profesional que llevaba la contabilidad del entonces aspirante a diputado nacional y sus hermanos. El diálogo, ocurrido el 25 de abril de 2021, días después de la detención de Machado, consta en intercambios de whatsapp que están incorporados a la causa producto de los allanamientos solicitados por el fiscal Fernando Domínguez y aprobados por el juez Lino Mirabelli, ambos del fuero federal de San Isidro.

“Buen día, tengo un tema delicado”, le escribió Fernando Escobar, titular del estudio pergaminense, a su colega Mariano Cosentino, socio de la firma BA Estudio, de Buenos Aires. Era el 26 de abril de 2021. Machado pasaba sus primeros días en una prisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche y Espert acusaba a sus rivales de derecha y ultraderecha de haberle armado una operación para desplazarlo de la carrera legislativa de ese año.

Cosentino evaluó el caso y respondió a Escobar cinco horas más tarde, a las 16. “Uf, qué cagada esto. Fijate si conseguís el extracto a ver cómo fue la transferencia. Leí todo y está todo revinculado, ya se sabe que la empresa es de ese tipo (Machado). ¿Querés que te llame para ayudarte a pensar?”.

Finalmente, ambos contadores aceptaron tomar el caso para realizar un “diagnóstico” y un “informe con sugerencias”. Evaluaron cobrarle hasta US$5.000 a Espert, pero finalmente le facturaron $150.000, unos US$1.500 de mayo de 2021.

Cosentino tomó la posta y mantuvo varias reuniones con Espert y sus abogados. El 8 de mayo, le escribió a Escobar: “Locura, recordar limpiar WA —whatsapp—, antecedentes operación. Contrato. Y cuando puedas, me pasas sueldo de JLE y esposa en Varianza. Abz y buen finde. Portate bien”.

Varianza es una firma creada por Espert y su esposa, Mercedes González, en diciembre de 2019, semanas después de la elección presidencial en la que el candidato del Frente Despertar obtuvo 1,4% de los votos. Días antes, la pareja había comprado una casa de 450 metros cuadrados en Beccar, con piscina y quincho, y en marzo siguiente, el economista adquirió un BMW valuado en unos US$80.000.

En medio de esas compras, Espert recibió los US$200.000 de Minas del Pueblo por la consultoría que nunca realizó. Ése es el único pago de Machado a Espert del que hay prueba documental hasta ahora, además los aportes en especias de la camioneta y el avión. El contrato con Minas del Pueblo estipulaba giros por US$1 millón y hay testigos e indicios que apuntan a aportes millonarios durante 2019.

Una contadora del estudio mantuvo una larga charla con Espert cuando el estudio Escobar brindó el informe final y compartió su sensación al grupo: “Agotador JLE. ¡Que paciencia!”.

“Tremendo”, “un desastre”

Mercedes “Mechi” González solicitó a los mismos contadores que le armaran la “justificación de los fondos de 2021”. Un año después, en junio de 2022, Espert —ya diputado— pidió darse de baja de todos los impuestos y pasar a la categoría de monotributista.

El nexo entre Espert y Machado volvería a la superficie por las notas de este diario a partir de julio de este año. El Estudio Escobar se volvió a alterar. “Tremendo”, “un desastre”, comentaban sus integrantes mientras el caso crecía. Relataban paso a paso en el whatsapp grupal: “Están allanando la casa de Espert”, “le dieron con Tuti en la tele”.

A comienzos de octubre, con el caso en llamas, Mariano Cosentino volvió al ruedo. La esposa de Espert le pidió las declaraciones juradas de varios años para atrás. El estudio de Pergamino le envió a su colega de Buenos Aires toda la documentación referida a los manejos económicos de Espert.

En 2023, los hermanos Alejandra, Gustavo y José Luis Espert habían conformado el fideicomiso Encuentro de Castello, estructurado por el estudio Escobar. Los dos primeros temieron que el expediente Machado los afectara, pero Cosentino llevó tranquilidad. “La sociedad no tiene nada que ver”, les dijo en una reunión virtual del 8 de octubre pasado. Alejandra estaba “indignada” con su hermano José Luis.

El estudio Escobar trató de cortar amarras con José Luis Espert. “Le dije (a Cosentino) adelante de ellos (Alejandra y Gustavo) que aquí lo de JLE no lo llevamos más”, informó la contadora Armendrares a sus colegas el mismo día.

No sería tan fácil. “Allanaron el estudio”, informó lacónica Armendrares a sus compañeros. Ocurrió lo propio con el domicilio de Ignacia Escobar, hija del titular de la firma. Fernando Escobar subió el tono, aparentemente contra Espert. “Qué tipo hijo de re mil putas. Arrastra a mucha gente, sin comerla ni beberla”, escribió.

Espert le había ofrecido a Fernando Escobar la candidatura a intendente de Pergamino en 2019. Premonitoriamente, el contador, adherente radical, rechazó el convite. “¡Le dije que no!”, informó a sus colegas y empleados el 21 de junio de 2019. No sabía lo que le esperaba.

Ignacia Escobar dijo a este medio que nadie del estudio había intervenido para maquillar o borrar pruebas del nexo entre Espert y Machado, y negó cualquier vínculo con las causas que tienen al primero imputado por lavado de dinero en el juzgado de San Isidro, y al segundo, por narcotráfico en Texas. Cosentino, en tanto, declinó hacer comentarios.

Nuevos allanamientos

El jueves, Domínguez llevó a cabo el allanamiento de una propiedad y un comercio de Cosentino en Parque Leloir e Ituzaingó, y de la sede del fideicomiso Encuentro de Castello, de los hermanos Espert, en Pergamino.

Los allanamientos a Cosentino surgieron del contenido comprometedor de los whatsapps del estudio Escobar, mientras que el de la empresa de los hermanos Espert estaba demorado desde mediados de octubre, debido a una intervención de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La magistrada, quien reemplazó a su colega Mirabelli unos días, sostuvo que esa firma estaba protegida por la inmunidad que le correspondía a Espert en tanto diputado, en una interpretación laxa de esa garantía.

El fiscal Domínguez presentó un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la inmunidad de allanamiento de oficinas y propiedades de legisladores nacionales. Entendió que la protección constitucional previene el arresto, pero no la posibilidad de allanar oficinas, y menos aún, un domicilio de un fideicomiso que Espert comparte con sus hermanos. Por otra parte, la propia Cámara de Diputados había autorizado a requisar la oficina de Espert en el Congreso. Según Domínguez, el hecho de que la inmunidad de allanamiento sólo alcance a legisladores nacionales y no, por ejemplo, a un presidente, constituye una diferencia ante la ley que no está prescripta en la Constitución.

El planteo no fue tratado y el juez Mirabelli autorizó el allanamiento recién cuando el mandato de Espert concluyó el 10 de diciembre.

Prima facie, el registro de las oficinas del fideicomiso de los hermanos Espert no arrojó ningún resultado relevante. De todas formas, entre el contrato de Espert con Minas del Pueblo, lo ya recolectado en otras requisas y evidencias clave por analizar, como los celulares y computadoras de Machado, la prueba acumulada en el expediente es sólida y podría haber novedades próximamente, indicó una fuente con acceso a la causa.

slacunza@eldiarioar.com

SL