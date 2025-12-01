Causa ANDIS: Spagnuolo presentó una pericia de los audios en los que se le atribuye el cobro de sobornos

La defensa del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó un peritaje que objeta la autenticidad de los audios que desencadenaron la causa por presuntos sobornos en el organismo.

El informe, elaborado por la firma europea Graudio Forensics, con base en Madrid, señala que los audios carecen de continuidad temporal, presentan múltiples cortes y ediciones, y exhiben “características compatibles con manipulación intencionada”.

El documento da cuenta de que en dichos audios habría presencia de “voz sintética generada por inteligencia artificial”.

Los audios habían sido difundidos en medios de comunicación y atribuían a Spagnuolo la organización de un esquema de coimas, ligado a contratos de provisión de medicamentos por parte de ANDIS a la droguería Suizo Argentina, adjudicados bajo presuntas maniobras de direccionamiento y sobreprecios.

A partir de estas primeras conclusiones técnicas sobre los audios, que no fueron sometidos a un peritaje oficial ni considerados al momento de ordenar las indagatorias, la defensa de Spagnuolo presentó un escrito en el que pidió la nulidad de la resolución que había dado origen a la investigación.

De todas maneras, el fiscal federal Franco Picardi advirtió que los audios no constituyen la única prueba en la causa, y que la investigación a su cargo también se apoya en otros elementos recolectados durante los distintos allanamientos que se llevaron a cabo.

