Kicillof refuerza su presión a la Legislatura para aprobar un endeudamiento de US$3.685 millones

En tiempo de descuento, el gobernador Axel Kicillof refuerza su presión a la oposición en la Legislatura bonaerense para que le habiliten un endeudamiento de US$3.685 millones. El mandatario provincial tiene en agenda encabezar esta tarde de lunes una conferencia junto a intendentes, gremios y aliados políticos como muestra de músculo político en medio de la discusión con el radicalismo, el PRO y los libertarios, que se niegan a darle los votos para la toma de deuda.

En las últimas horas, según supo elDiarioAR, las conversaciones parecen allanadas hacia la sesión del próximo miércoles, pero fuentes parlamentarias señalaron que “aún falta demasiado y todo puede pasar”. En ese marco, la foto de Kicillof de hoy buscará ser un punto de inflexión.

La negociación está abierta en cómo recibirán de manera directa los municipios el el llamado Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. Ese fondo sería de un 8% sobre el total del endeudamiento fijado en los artículos 1 y 2 del proyecto de Ley de Financiamiento (unos US$3.035 millones), pero las diferencias están en el monto que se garantizará a los intendentes, más allá del endeudamiento que se tome.

Una cucarda de la oposición sería un piso de 120.000 millones de pesos, con un adicional de 4% para completar unos 180.000 millones, con dinero surgido de rentas generales. Pero la discusión se habría trabado cuando desde la gobernación fueron tajantes en afirmar que la billetera no se extendería más allá de los 30 mil millones de pesos, además de cómo se distribuirán los lugares en un nuevo directorio del BaPro.

Para intentar un cierre en la discusión, Kicillof convocó a las 17 a una conferencia en el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata, con intendentes propios, legisladores y referentes gremiales. También se invitó a bloques opositores.

“La ley es necesaria para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”, planteó el jefe del bloque de Diputados Provinciales de UP, Facundo Tignanelli, que la semana pasada apareció en coberturas periodísticas en la sesión frustrada hablando por teléfono con Sergio Massa.

“Es una deuda que no fue generada por esta administración, sino que quienes tendrían que sentarse a sesionar, a dar quórum y a poder debatir y tratar de prestar conformidad con los dos tercios para poder aprobarla, son quienes eran oficialismo en el momento en que se contrajo esta deuda, porque esta deuda la contrajo María Eugenia Vidal”, cuestionó en declaraciones radiales Tignanelli.

MC