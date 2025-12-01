Causa ANDIS: indagan a uno de los ex funcionarios clave en la maniobra de presuntas coimas

El juez Sebastián Casanello y el Fiscal Franco Picardi, indagarán este mediodía al coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Roger Edgar Grant, señalado por el Ministerio Público como una pieza operativa central dentro de la maniobra delictiva investigada por presuntas irregularidades en las compulsas de precios y contrataciones del organismo. Es la trama de corrupción que encabezarían Diego Spagnuolo, quien tenía un estrecho vínculo con los Milei, y el lobista Miguel Calvete.

Según el dictamen fiscal, Grant actuaba como ejecutor directo de las órdenes impartidas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, interviniendo en el armado de compulsas, habilitación de proveedores y manipulación de los tiempos del sistema SIIPFIS, en coordinación con operadores externos vinculados al sector privado.

La imputación señala que Grant “llevó adelante compulsas”, cumplió instrucciones precisas de Garbellini y participó en un esquema de consultas y decisiones articuladas con otros funcionarios para favorecer a un conjunto reducido de droguerías, incluso quedando registrado en documentación secuestrada a uno de los presuntos organizadores de la maniobra.

La fiscalía destacó además, que su nombre aparece asociado a comunicaciones internas que evidencian la influencia de actores privados sobre su tarea cotidiana dentro de la agencia, reforzando la sospecha de que su rol fue indispensable para la ejecución administrativa del esquema investigado.

Hasta ahora 5 de los 15 indagados evitaron responder preguntas del juez y el fiscal. Los investigadores buscan profundizar la reconstrucción de la cadena de responsabilidades que, según la acusación, permitió convertir áreas sensibles de la ANDIS en un circuito paralelo de decisiones y beneficios económicos dirigidos.

