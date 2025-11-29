eldiario.es
Aumenta el escándalo

Renunció un funcionario de la Oficina Anticorrupción que defendía a Calvete en la causa ANDIS

  • El funcionario, que intervenía en la admisión de denuncias en la OA, dejó su cargo tras revelarse que ejercía la defensa de Calvete, condenado por explotación sexual y señalado por la fiscalía como parte de una presunta estructura de corrupción en la Agencia de Discapacidad.

Miguel Ángel Calvete, complicado en la causa ANDIS.
Un abogado que defendía a Miguel Ángel Calvete, uno de los implicados en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), renunció al cargo que ejercía en la Oficina Anticorrupción (OA).

Camilo Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador en el área de Admisión y Derivación de Denuncias en el organismo estatal.

El letrado representa a Miguel Ángel Calvete en un caso que derivó en su condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

El fiscal Franco Picardi acusa a Miguel Ángel Calvete, al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).

“Se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”, dijo.

