Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue imputada por realizar gestos racistas, según confirmó el defensor Sebastián Robles a la Agencia Noticias Argentinas.

La joven de 29 años, oriunda de Santiago del Estero, había sido trasladada a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro tras ser notificada de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, esa medida fue revocada y Páez volverá a tener arresto domiciliario en el marco de la causa que la investiga por el delito de injuria racial, cuya pena contempla entre dos a cinco años de prisión, según las leyes brasileñas.

La imputación contra Páez surgió después de que un video de ella en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, se viralizara el pasado 14 de enero. En el material, se la veía imitando a un mono y realizando gestos ofensivos hacia los empleados del local, lo que desató la denuncia por racismo. Por eso se inició una investigación penal en su contra.

En el marco del proceso judicial, las autoridades brasileñas ya habían dispuesto medidas cautelares como el secuestro de su pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica. Sin embargo, el Ministerio Público consideró que estas disposiciones no eran suficientes para garantizar su presencia en el proceso, ya que no residía de forma estable en Brasil.

Si es hallada culpable de los cargos de insultos raciales, Páez podría enfrentar una pena de entre 2 y 5 años de prisión, conforme a la legislación brasileña en materia de delitos raciales.

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare”, añadió.

Si bien la abogada no lo dijo explícitamente, su reacción se habría producido en respuesta a una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que estaban en el bar.

Con información de la agencia NA