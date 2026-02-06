El acuerdo con EE.UU.: el Gobierno admitió trabas en el acero y el aluminio, y negó subas en los medicamentos

El Gobierno negó que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos genere un encarecimiento de precios en los medicamentos pero admitió que se postergó la rebaja de aranceles para la exportación de acero y aluminio argentinos. El canciller Pablo Quirno también adelantó que luego del pacto firmado con la administración de Donal Trump buscará un tratado de libre comercio, así como “flexibilizar” el Mercosur. “No tenemos tiempo para perder”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores este viernes en una conferencia de prensa que encabezó en la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El acuerdo comercial y de inversión recíproca (tal fue dado a conocer) incluye entre varios puntos la flexibilización del intercambio de medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas como la carne vacuna.

“Los laboratorios van a tener mejores medicamentos y más baratos. En ningún momento vamos a tener medicamentos más caros”, aseguró el canciller Quirno.

Según el texto del acuerdo, la Argentina aceptará la importación de dispositivos médicos y productos farmacéuticos con certificados y autorizaciones previas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, en su traducción al español) estadounidense.

Tras esa aclaración, Quirno admitió demoras en el plano del acero y aluminio. “En Estados Unidos el compromiso es rebajar los aranceles”, dijo el funcionario, que pateó esa definición para más adelante, pese a que estaba en la letra del primer tramo del acuerdo firmado el año pasado.

El canciller sí celebró la apertura del mercado norteamericano a la carne vacuna argentina. Se amplió el cupo de exportación de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, lo que permitiría sumar hasta 800 millones de dólares en exportaciones en 2026. Sin embargo, también ingresarían animales norteamericanos al mercado nacional.

“Las conversaciones con Estados Unidos las tenemos todos los días y hay mezcla de temas políticos, comerciales y de ayuda mutua. No está atada a te doy esto a cambio de otro. No es transaccional”, afirmó el canciller.

Como paso próximo, ambos gobiernos deben ratificar el tratado a través de sus congresos. Pero en la Casa Rosada la ambición es otra. “Esto nos va a llevar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos”, adelantó Quirno como meta final del acercamiento inclaudicable con Washington. El canciller aseguró que “no está en contra de ningún país”, pese a alusiones implícitas a China en la letra chica del acuerdo, y habló del futuro de la Argentina en el bloque del Mercosur: “Todo lo que estamos haciendo está permitido dentro del Mercosur. Argentina busca decididamente un aumento de la flexibilidad. Pensemos que el acuerdo con la Unión Europea tardó 25 años en firmarse, mientras este acuerdo con Estados Unidos pasó en un poquito más de un año”.

