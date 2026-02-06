Trump publicó un video racista contra los Obama y lo borró tras fuertes críticas de los demócratas

El Partido Demócrata criticó este viernes a Donald Trump por publicar un video en su red social, Truth Social, en el que aparecían el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, caracterizados como monos.

El video mostraba una supuesta manipulación de las máquinas de votación de Dominion Voting System en las elecciones presidenciales de 2020 en las que el demócrata Joe Biden se impuso a Trump —y que se saldó con un asalto de los seguidores del republicano al Capitolio—. La representación racista del matrimonio como chimpancés en una selva, con la canción The Lion Sleeps Tonight (que fue utilizada en El rey león) de fondo, ocurre al final.

Diferentes figuras demócratas mostraron su oposición públicamente. El jefe de prensa de Gavin Newsom, el gobernador de California que se convirtió en el principal oponente de Trump tras rebelarse contra la militarización de Los Ángeles, calificó el acto de “repugnante”. “Todos los republicanos deben denunciar esto. Ahora”, pidió.

“Racista. Vil. Abominable. Esto es peligroso y degrada a nuestro país”, escribió el líder demócrata en el Senado Chuck Schumer en su perfil de X, en el que cuestiona también a los republicanos. “El presidente debe eliminar inmediatamente la publicación y pedir disculpas a Barack y Michelle Obama, dos grandes estadounidenses que hacen que Donald Trump parezca un hombre pequeño y envidioso”, añadió.

“Es un vil, desequilibrado y maligno carroñero”, escribió el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, sobre el presidente y apeló a los republicanos para que condenen “de inmediato la repugmante intolerancia del magnate.

El propio grupo Republicans Against Trump, formado por miembros del Partido Republicano que se oponen al presidente, comentó al respecto que “no hay fondo”. “Sí, es real”, agregó respondiendo a su propia publicación.

La portavoz estadounidense, Karoline Leavitt, restó importancia a la publicación, aludiendo a un “meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El rey león”. “Por favor, dejen la falsa indignación”, pidió Leavitt.

El video, publicado dos veces, permaneció en el perfil del mandatario de EE.UU. hasta la tarde de este viernes antes de ser eliminado. Varios medios citan a un alto funcionario estadounidense que afirmó que “un miembro del personal de la Casa Blanca publicó el contenido por error”.