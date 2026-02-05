Santiago Caputo arma en el Gobierno una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir supuestas noticias falsas

Javier Milei armó con fondos públicos su “Ministerio de la Verdad”, como imaginó George Orwell en su distópica obra 1984. La Casa Rosada puso en marcha este jueves la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo de comunicación estatal destinado a desmentir informaciones periodísticas y “operaciones” que el Gobierno considere falsas, según anunció a través de la red social X. La iniciativa se presenta como una herramienta para combatir la desinformación, pero se lanza en un contexto de creciente confrontación del mandatario con la prensa y de advertencias internacionales por el deterioro de la libertad de expresión en el país.

Según el anuncio, el objetivo es que los ciudadanos puedan “distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”, y se aclara que el organismo no busca censurar ni imponer una mirada oficial. “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, afirmó la Oficina en su presentación pública.

Una estrategia digital bajo la órbita de Caputo

La nueva cuenta forma parte del esquema de comunicación digital del Gobierno, donde tiene un rol central el asesor presidencial Santiago Caputo, junto al responsable de redes conocido como Juan Doe, operador clave del ecosistema libertario en plataformas digitales. Doe es el director general de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira.

Desde el oficialismo señalan que la Oficina apunta a replicar mecanismos de respuesta directa utilizados por otros gobiernos, como la Casa Blanca, que mantiene estructuras oficiales dedicadas a contestar informaciones consideradas falsas o inexactas.

Poco después del anuncio, Caputo celebró públicamente la iniciativa con un mensaje en su cuenta personal de X: “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja.”

El respaldo explícito del principal estratega comunicacional del Presidente reforzó el tono confrontativo con sectores del periodismo profesional, una constante desde el inicio de la gestión de Milei.

Advertencias internacionales y un clima de hostilidad hacia la prensa

La creación de la Oficina se da en un escenario marcado por advertencias de organismos internacionales sobre la situación de la libertad de prensa en la Argentina. Días atrás, Human Rights Watch (HRW) alertó sobre ataques verbales reiterados del presidente Milei contra periodistas y medios críticos, y advirtió que ese tipo de discursos contribuyen a un clima hostil para el ejercicio del periodismo.

Según HRW, el mandatario recurre de manera sistemática a descalificaciones, insultos y estigmatización pública a través de redes sociales, discursos y entrevistas, prácticas que la organización incluyó en su último informe anual sobre derechos humanos como un factor de retroceso en la libertad de expresión.

El lanzamiento del nuevo organismo ocurre además mientras el Gobierno impulsa en el Congreso una reforma laboral que propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), una norma vigente desde 1944 que regula condiciones laborales y garantías específicas para los trabajadores de prensa.

Sindicatos y organizaciones periodísticas advirtieron que la eliminación del estatuto implicaría una pérdida de derechos laborales y un debilitamiento de la independencia profesional, en un contexto ya atravesado por la confrontación pública entre el Ejecutivo y los medios. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la reforma busca “modernizar” el marco normativo laboral, aunque sin precisar cómo se protegerá la tarea periodística.

La primera publicación contra una supuesta fake fue una nota del diario Clarín sobre el avance del plan de Sandra Pettovello para carmbiar los planes sociales en vouchers.

MC