Llegó la misión del FMI a la Argentina en medio de la polémica por la fórmula del IPC

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó este jueves a la Argentina para la revisión de las metas del programa que sellaron con el gobierno del presidente Javier Milei en el primer trimestre del 2025.

La comitiva está encabezada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, y el jefe de misión para la Argentina, Bikas Joshi.

El arribo de los representantes del Fondo se da a pocas horas de que el Poder Ejecutivo empujara la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) por la actualización en la metodología del IPC.

Lavagna pretendía aplicar la nueva fórmula para calcular la inflación desde este año, mientras que el oficialismo, con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, como voces cantantes, pretendían hacerlo cuando se normalicen los precios.

Con información de la agencia NA