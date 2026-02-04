El Gobierno de Delcy Rodríguez detiene a un ex ministro afín a Maduro en una operación conjunta con el FBI

Operación conjunta en suelo venezolano con el FBI para detener a Alex Saab. Saab, ex ministro afín al ex presidente venezolano Nicolás Maduro, cayó del Gobierno de Delcy Rodríguez el pasado 16 de enero cuando la presidenta, anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional para dar lugar a una “nueva instancia” que delegó en Luis Antonio Villegas.

Saab, colaborador cercano de Maduro, había sido detenido en Cabo Verde en 2020 por lavado de dinero, fue extraditado a EE.UU. y retornó a Venezuela en 2023 tras un acuerdo con la Casa Blanca.

Fuentes de inteligencia en Estados Unidos confirmaron a Caracol Radio que Saab, supuesto “testaferro” de Maduro, fue capturado en Venezuela para su extradición a Estados Unidos.

La captura, explica Radio Caracol, ocurrió en la madrugada en un operativo conjunto entre las autoridades venezolanas y el FBI.

Caracol también informa de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional lo tiene en su poder mientras se concreta su envío a EE.UU.