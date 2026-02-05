“Los gobernadores son cagones”: sindicatos duros movilizaron en Córdoba contra la reforma laboral

“Los gobernadores son cagones”. El jefe del gremio de los estatales, Rodolfo Aguiar, no buscó medias tintas en la protesta de más de 100 sindicatos en Córdoba contra la reforma laboral del Gobierno. Este jueves ATE, la UOM, Aceiteros y Aeronáuticos, entre otros, movilizaron en el centro de la capital cordobesa para presionar contra Martín Llaryora y el resto de los mandatarios provinciales que acompañarían al oficialismo en la votación del próximo miércoles.

La protesta de los gremios duros buscó también enviarle un mensaje a la CGT, que recién este viernes reúne a su mesa directiva para definir qué hacer la semana que viene. Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando con gobernadores y legisladores opositores aliados para asegurarse los votos para la media sanción.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) realizó un acto en Córdoba y marchó por varias calles céntricas. “Son cagones, su cobardía nos está llevando puestos a los argentinos”, planteó Aguiar, que se mostró junto con Abel Furlán, jefe de los metalúrgicos y quien presiona dentro de la CGT para que haya un paro general el día de la sesión. “Le temen y se subordinan a quien quiere exterminarlos. Después de (Martín) Llaryora y (Maximiliano) Pullaro, tenemos que ir por esos peronistas con peluca que empezaron a aparecer”, completó el referente sindical, en referencia a quienes conducen los destinos de Córdoba y Santa Fe. El martes el frente volverá a manifestarse, esta vez en Rosario.

De acuerdo el titular de ATE, “todas las provincias están quebradas por culpa del modelo económico de Javier Milei, pero resulta que los gobernadores piensan que se van a salvar entregando los derechos de los trabajadores. Se trata de una iniciativa que no sólo va contra los trabajadores, sino contra toda la Argentina. Una modificación parcial de este proyecto o su posterior judicialización si resulta aprobado no sirve de nada. Se tiene que caer completa. Son la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y la UIA (Unión Industrial Argentina), o nosotros. No hay término medio”, concluyó el gremialista.

Ya en el acto, también se expresó Furlán: “No podemos seguir naturalizando que la Secretaría de Trabajo nos imponga pauta para discutir paritarias por debajo de la inflación”.

Plan de lucha

El frente sindical continuará su plan de acción el martes 10 de febrero en Rosario, Santa Fe. Además, ATE anunció un paro nacional de los estatales con movilización al Congreso el día que se trate la iniciativa en el Senado.

Desde el gremio de los trabajadores estatales señalaron que el capítulo fiscal de la reforma laboral daña directamente a las provincias, ya que la reducción de las alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, tiene un impacto anual de 1,9 billones de pesos menos en las recaudaciones, de los cuales al Gobierno Nacional le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $1,12 billones.