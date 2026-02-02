Marco Lavagna renunció al INDEC, a días de que el Gobierno publique un nuevo índice de inflación

Marco Lavagna presentó su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), justo cuando está por conocerse un nuevo índice de inflación que el gobierno de Javier Milei demoró casi un año. Lavagna llevaba más de seis años al frente del organismo, cargo que había asumido en diciembre de 2019, durante la administración de Alberto Fernández y de la mano de Sergio Massa.

Su dimisión salta a la vista no solo por el perfil técnico del puesto, sino porque llega cuando el INDEC estaba por dar un paso metodológico importante en la medición de la inflación. Desde enero de este año el organismo estaba aplicando una nueva metodología para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), basada en una canasta actualizada de bienes y servicios y en la Encuesta de Gastos de los Hogares más reciente, que debía reflejarse por primera vez en los datos oficiales publicados esta semana.

Ese ajuste técnico en el IPC —que modifica ponderadores y estructura de la canasta para medir la inflación de forma más precisa— había generado atención y debate entre economistas y actores políticos, porque podía influir en cómo se interpreten las tendencias de precios en un año de fuerte foco público en la inflación. Este lunes más temprano el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la inflación de enero podría ser de 2,5%.

La actualización incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento (sumando “Seguros y servicios financieros”), y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actual.

La noticia encendió las alarmas en el gremio ATE INDEC y su delegado, Raúl Llaneza, advirtió: “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación”. Desde el sindicato exigieron, una vez más, un “INDEC independiente del poder político”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un escenario de “ruidos internos” debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

MC