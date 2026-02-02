Billie Eilish condena la represión migratoria de Trump en los Grammy: “Nadie es ilegal en tierras robadas”

Billie Eilish se unió a Bad Bunny para condenar la violencia del ICE en los premios Grammy. Lo hizo en su discurso de aceptación del galardón a la Mejor Canción del Año por su tema Wildflower, que aprovechó para dedicarlo a lo que está ocurriendo actualmente en EE.UU. y criticar el clima actual provocado por Donald Trump.

“Por muy agradecida que me sienta, sinceramente creo que no tengo nada más que decir, salvo que nadie es ilegal en tierras robadas”, señaló la artista al subir al escenario y recoger el premio. “Sí, es muy difícil saber qué decir y qué hacer en este momento, pero me siento muy esperanzada en esta sala, y creo que solo tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando”, sostuvo Eilish.

Asimismo, la artista destacó la importancia de utilizar el altavoz que tienen para cambiar las cosas: “Nuestras voces realmente importan, y las personas importan. Eso es todo lo que voy a decir. Lo siento”. Por su parte, Bad Bunny remarcó durante su discurso que “el odio se vuelve más poderoso con más odio”. “Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No con odio”, afirmó el puertorriqueño.

Billie Eilish pareció en la alfombra roja de los premios Grammy con un pin que rezaba 'Fuera ICE'. Ella no ha sido la única, pues también han hecho lo propio Justin Bieber o Margo Price. Jack Antonoff, el productor de artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey o Sabrina Carpenter, también ha llevado este pin, declarando a Variety que “es un momento ideal para que la gente se una y piense cómo sobreponerse a esto”.

La 68ª edición de los premios Grammy ha tenido lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles este 1 de febrero de 2026. Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar son los artistas que partían como favoritos, mientras que Bruno Mars, Rosé, Justin Bieber y Sabrina Carpenter han puesto el espectáculo encima del escenario.