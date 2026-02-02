Costa Rica consolida su giro a la derecha con la elección de la oficialista Laura Fernández como presidenta

Con la elección este domingo de la oficialista Laura Fernández como la próxima presidenta del país, Costa Rica ratifica su giro a la derecha y se encamina a cambios “profundos e irreversibles”, tal y como dijo la ganadora de los comicios del domingo, mientras que la oposición ha advertido que no permitirá “cosas indebidas”.

La presidenta electa, quien comenzará su mandato el próximo 8 de mayo, ha anunciado en su discurso tras la victoria electoral un “cambio profundo e irreversible” y ha prometido a la oposición que su Gobierno será de “diálogo y conciliación”.

“Nos toca edificar la tercera república. El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, aseguró Fernández desde el exterior de un hotel de San José, donde se reunieron cientos de sus seguidores.

En Costa Rica se conoce como segunda república los cambio políticos que surgieron después de la guerra civil de 1948, como la abolición del Ejército y la redacción de una nueva Constitución Política.

Fernández, politóloga de 39 años, no detalló los cambios que quiere impulsar para la “tercera república”, pero durante su campaña prometió reformar el Poder Judicial y otras instituciones del Estado, al tiempo que líderes de su partido reconocieron que uno de los objetivos es reformar la Constitución Política para permitir la reelección consecutiva.

La presidenta electa obtuvo el 48,5% de los votos, con casi el 90% de las mesas escrutadas, muy por encima del 40% necesario para triunfar en la primera vuelta.

Tras su victoria afirmó que es “una demócrata convencida” y una “defensora de la libertad, de la vida y de la familia”, y habló por teléfono con el actual presidente, Rodrigo Chaves, un economista de derecha con altos niveles de popularidad y de quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación.

El Partido Pueblo Soberano de Fernández obtuvo 30 de los 57 escaños del Congreso, según los datos preliminares, pero deberá buscar acuerdos para las reformas profundas que requieran el voto de dos terceras partes de la Cámara.

La oposición estará encabezada por el socialdemócrata Partido Liberación Nacional, cuyo candidato Álvaro Ramos obtuvo el 33,3% de los votos y advirtió que no permitirá actos indebidos. “Le deseo a doña Laura Fernández que dios le dé mucha sabiduría para gobernar y nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo”.

“En democracia se vale discernir y se vale criticar; y también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos. La sociedad civil tiene que seguir fuerte y participativa, no caigan en su espíritu de lucha, sigamos trabajando por resolver los problemas todos juntos”, dijo el candidato perdedor.

En una sesión solemne, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, solicitó “respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes” e hizo un llamamiento a la “responsabilidad para frenar la escalada de insultos”, además de buscar soluciones para luchar contra la “pobreza, la ignorancia y la criminalidad”.

“Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (...) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense”, afirmó Zamora.

El abstencionismo se situó en el 30,3%, de acuerdo con los datos del TSE.

EFE