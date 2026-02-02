El Día Mundial de los Humedales le recuerda a Argentina el trabajo que aún queda por hacer

Los humedales son zonas que permanecen inundadas debido a factores tanto naturales como artificiales. Proporcionan hábitats esenciales para una gran variedad de especies y pueden ser considerados “supermercados biológicos” por sus recursos abundantes, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

“En cuanto a la mitigación puntualmente, hay evidencia que ha arrojado que son ecosistemas que tienen la capacidad a través de la vegetación o de microorganismos de capturar y almacenar dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero y que su degradación podría provocar la liberación de esos gases y también del metano que naturalmente está presente en estos ecosistemas”, señaló María Laura Castillo Díaz, coordinadora del Programa Altoandinos de FARN.

En los últimos 300 años, se ha perdido 87 por ciento de los humedales del mundo, y esa pérdida continúa, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una organización dedicada a la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos en Argentina.

La Convención de Ramsar es el único tratado internacional centrado en la protección de un único tipo de ecosistema: los humedales. “Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebración del patrimonio cultural”, es el tema del Día Mundial de los Humedales de este año, elegido con el fin de reconocer el papel continuo de los conocimientos tradicionales en la preservación tanto de la identidad cultural como del ecosistema crucial.

La Secretaria General de la Convención sobre los Humedales, Musonda Mumba, comentó en inglés en un video promocional que los humedales son “esenciales para la continuidad de la vida en la Tierra”, y que, al elevar los conocimientos actuales, la humanidad puede protegerlos de forma más sostenible.

“En el caso de los humedales andinos, puntualmente, son ecosistemas que son clave para la regulación del agua, por ejemplo, para las comunidades indígenas que viven de ellos y que además tienen vínculos espirituales muy fuertes con el territorio”, comentó Castillo Díaz.

Argentina se unió a los 172 países miembros de la Convención de Ramsar en 1992 y, según el sitio web del tratado, actualmente tiene 24 sitios Ramsar protegidos. Sin embargo, América Latina, con su abundancia de humedales, fue designada como una región con un deterioro notablemente grave de los humedales desde 2017, según un informe de 2025 de la Convención sobre los Humedales.

Los humedales andinos, como los salares, los lagos y las lagunas, contienen más del 53% del litio mundial y, por lo tanto, siguen siendo vulnerables a la extracción y la producción, según un comunicado de FARN. A medida que la minería se intensifica, se ejerce presión sobre los ecosistemas y las personas que dependen de ellos.

Pero, como sugiere el tema del Día Mundial de los Humedales de este año, los conocimientos indígenas podrían mitigar la destrucción del medio ambiente. En Catamarca, Salta y Jujuy, por ejemplo, los pueblos indígenas llevan años oponiéndose a la extracción de litio y borato, según FARN.

Castillo Díaz añadió que el tema de este año “se pone de relieve la importancia de aprender también de esos sistemas tradicionales y ancestrales de protección, con lo cual es fundamental tener en cuenta también el consentimiento de las comunidades para el desarrollo o no, y el respeto al no, del desarrollo de ciertas actividades en esos ecosistemas en función de la posición que presentan las comunidades indígenas de cada lugar”.

Franco Vedia es miembro de la comunidad indígena Tusaquillas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en Jujuy. Le dijo a FARN que al permitir que las empresas avancen sobre las salinas de las que dependen las comunidades para obtener agua, Argentina está incumpliendo la normativa vigente, que incluye su responsabilidad de consultar a las comunidades que viven en estas zonas.

“Durante décadas, las comunidades nos han mostrado la importancia de los humedales y cómo deben cuidarse. Aunque sus voces siguen siendo ignoradas por los responsables políticos locales, los foros internacionales reconocen cada vez más el papel central de las comunidades y sus conocimientos como guardianas de la vida y la naturaleza, reafirmando sus derechos a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado”, afirmó en un comunicado Pia Marchegiani, subdirectora ejecutiva de FARN.