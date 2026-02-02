Yací: la innovadora bebida natural a base yerba mate orgánica que irrumpe en el mercado

La historia de Yací comienza con una visión: crear una bebida que combine la identidad argentina con las nuevas tendencias globales de bienestar y consumo consciente. Fundada por Alvaro y Valentín Sampedro, Yací es una bebida natural a base de yerba mate orgánica, sin azúcar, sin calorías, sin alcohol y apta para veganos. Además, esta bebida, levemente gasificada, está endulzada con stevia natural y pasa por un proceso de pasteurización, lo que le otorga una vida útil de 12 meses. Se presenta en latas de 354 cm³, en tres variedades inspiradas en diferentes regiones del país: Iguazú (limón y jengibre), Pampa (menta y hierbas) y Patagonia (frutos rojos).

El emprendimiento nació en 2021 y comenzó a tomar forma los años siguientes. Tras su desarrollo, lanzamiento y validación de producto en su primera etapa, llegan al 2025 con una expansión comercial nacional gracias a una estructura de alianzas estratégicas. Esto les permitió ingresar a puntos de venta claves como Coto, Cencosud, Axion, Mercado Libre, Pedidos ya y Rappi.

Entre sus socios se destacan Cabrales S.A. y Gihon, representados por la familia Cabrales y los hermanos Chevalier, respectivamente. La producción se realiza en el Parque Industrial de Mar del Plata, en una planta de primera línea, lo que garantiza altos estándares de calidad.

Un modelo de negocios colaborativo

Yací se organiza bajo un esquema de “partnership”, en el que cada socio aporta su experiencia y capacidades: Alvaro y Valentín Sampedro lideran la estrategia, operaciones y marketing; Cabrales S.A dirige las funciones comerciales, incluyendo la planificación de ventas, la gestión logística y la optimización de los canales de distribución, Chevalier encabeza el desarrollo de producto y la producción. Este modelo permite reducir inversiones iniciales en infraestructura (Capex), acelerar el go to market y asegurar procesos alineados con los más exigentes niveles de excelencia.

Crecimiento y proyección

Actualmente, Yací ya se comercializa en todo el país. El 65% del consumo se concentra en Buenos Aires, seguido por la región Centro (13%), Patagonia (8%), Cuyo (6%) y el resto distribuido en el Norte y Mesopotamia. Para 2026, la meta es superar la producción de 1 millón y medio de latas anuales.

El plan de expansión contempla el desarrollo de una nueva línea de producto y la apertura hacia los mercados internacionales. El foco inicial estará puesto en Latinoamérica —México, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y Perú—; en una segunda etapa, el plan es ingresar a Europa y Estados Unidos. En un mercado regional de bebidas naturales listas para beber (RTD), que crece entre 6% y 9% anual, Yací aspira a alcanzar el 1% del mercado RTD y el 0,5% de la nueva categoría en Latinoamérica, superando los 20 millones de latas vendidas en los próximos cinco años.

Tradición, innovación y sustentabilidad

El nombre “Yací”, que en guaraní significa Luna, remite a la leyenda que da origen a la yerba mate: una historia de gratitud entre la diosa Yací y un anciano guaraní, símbolo de conexión con la naturaleza y nuestras costumbres. Esa historia, representada en las latas, refuerza el propósito de la marca: unir tradición, bienestar y diseño argentino en un producto natural y sustentable.

La sustentabilidad es un pilar central del proyecto. Yací forma parte de la red global 1% for the Planet, destinando el 1% de su facturación a causas ambientales. Sus envases son 100% reciclables y elaborados con un 78% de material reciclado. La marca promueve un mensaje de consumo consciente y equilibrado, y entiende que emprender hoy implica generar impacto positivo tanto económico como ambiental.

Una marca con identidad argentina

Cada variedad de Yací fue diseñada para reflejar una región del país y su esencia natural.Iguazú combina limón y jengibre para transmitir la energía tropical del Norte; Pampa, con menta y hierbas, evoca la frescura de las llanuras; y Patagonia, con frutos rojos, representa la pureza del Sur.

Su fórmula, a base de yerba mate orgánica, frutas y hierbas naturales, mantiene la pureza del ingrediente principal con un sabor equilibrado y refrescante. La pasteurización permite prescindir de la cadena de frío, garantizando una vida útil extendida y una logística más eficiente.