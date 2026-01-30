Ian Moche cuestiona al Gobierno por la falta de respuestas en discapacidad a días del comienzo de clases

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, la situación de las personas con discapacidad volvió a quedar en el centro de la escena pública. La falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la ausencia de definiciones oficiales generan una creciente preocupación entre familias, docentes y organizaciones del sector. En ese contexto, el activista Ian Moche volvió a alzar la voz para denunciar lo que considera una grave desatención del Estado frente a una problemática urgente.

A través de un video difundido en redes sociales, Moche puso el foco en la incertidumbre que atraviesan miles de familias cuando resta menos de un mes para el inicio de clases. Según advirtió, no hay garantías sobre la apertura de escuelas especiales ni sobre la continuidad de apoyos fundamentales como acompañantes terapéuticos, transporte, medicación y tratamientos. “Nuestros derechos no se cumplen y nadie sabe qué va a pasar”, expresó, al remarcar que están en juego derechos básicos como la educación y la salud.

El joven activista recordó que la Ley de Emergencia en Discapacidad intentó aprobarse en al menos cuatro oportunidades desde septiembre, sin que hasta el momento se hayan registrado avances concretos. Mientras tanto, señaló que las consecuencias de la falta de políticas públicas efectivas ya son visibles y alarmantes. De acuerdo con su testimonio, en los últimos meses se registraron 12 suicidios de niños, adolescentes y adultos que no pudieron acceder a terapias ni tratamientos indispensables.

“La magnitud a la que llegó esto es muy grave”, sostuvo Ian Moche, al tiempo que advirtió que el debate legislativo recién se retomaría el próximo 4 de febrero, mientras miles de familias continúan atravesando un escenario de total incertidumbre. Para el activista, la demora en la toma de decisiones refleja una desconexión del Gobierno con las urgencias reales de la sociedad.

En sus declaraciones, Ian Moche también cuestionó la falta de visibilidad del tema en los medios de comunicación y la ausencia de voces con discapacidad en los debates públicos. Criticó el uso de discursos condescendientes y estereotipados, y reclamó que sean las propias personas afectadas y los activistas quienes puedan dar testimonio de lo que ocurre. “Hablan panelistas que no cuentan la realidad”, señaló.

Asimismo, destacó el rol de muchas madres que, además de criar, deben gestionar en soledad trámites, tratamientos y sostener económicamente a sus familias, sin acompañamiento estatal ni social. Para Moche, la discapacidad no debe abordarse como un problema individual, sino como una cuestión social que puede atravesar a cualquier persona en algún momento de su vida.

Finalmente, el activista llamó a difundir el reclamo y a exigir que la discapacidad vuelva a ocupar un lugar central en la agenda pública. “No hace falta vivir la discapacidad para entenderla, hace falta empatía”, afirmó, y concluyó con un mensaje claro: la lucha continuará hasta que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados de manera efectiva.