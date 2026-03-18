El Gobierno porteño avanza en la privatización de medios públicos y los gremios de prensa reclaman por el derecho a la información

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en su proyecto para privatizar o concesionar parte de los medios públicos porteños que contempla la administración, gestión, operación y mantenimiento de El Canal de la Ciudad y de las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4), y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) salió a rechazar la iniciativa por considerar que “cumplen un rol fundamental para garantizar el derecho a la información de la sociedad y no pueden ser tratados como una mercancía ni quedar sujetos a lógicas de negocio”.

De acuerdo al alcalde porteño, el objetivo de abrir la licitación para concesionar la TV y las frecuencias de Radio de la Ciudad “es simple: dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada. La empresa adjudicataria operará la radio y el canal, desarrollará su programación y deberá pagar un canon a la Ciudad. No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades”, aseguró Macri al anunciar la medida.

La propuesta, impulsada por Gobierno porteño, se publicó en el Boletín Oficial a través de la resolución 7/26 con la firma del jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny y del ministro de Hacienda Gustavo Arengo, y allí se “aprueba pliegos para la concesión del gerenciamiento con carácter oneroso de la operación del Cable de la Ciudad y Radios de la Ciudad de Buenos Aires”.

La medida “busca garantizar una gestión profesional, moderna y eficiente de los medios públicos de la Ciudad, asegurando la continuidad de su función social y cultural”.

“Las empresas adjudicatarias serán responsables de la totalidad de los aspectos técnicos, operativos y comerciales. Esto incluye la provisión de equipamiento, estudios y personal necesario para la operación, así como la gestión de la identidad institucional del Gobierno de la Ciudad y el cumplimiento de las normativas de seguridad, seguros y el pago de derechos de autor (SADAIC, AADI-CAPIF, entre otros)”, según el documento que difundieron desde el Ejecutivo de CABA.

Asimismo, la administración porteña detalló que el plazo de concesión “será de cinco años a partir de la firma del acta de inicio de servicio. El monto base total estimado para los 60 meses es de $645.225.000 para la señal de televisión y $73.740.000 para las señales de radio”. Además, fija el canon base mensual en la suma de pesos diez millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta ($10.753.750.-) para el Canal de la Ciudad y pesos un millón doscientos veintinueve mil ($1.229.000.-) para las emisoras AM 1110 (Radio de la Ciudad) y FM 92.7 (La 2x4).

Y agregó:

“La licitación exige garantizar un servicio de calidad, con estos puntos salientes:

Operación 24/7 : ambas emisoras deberán transmitir las 24 horas del día, los siete días de la semana.

: ambas emisoras deberán transmitir las 24 horas del día, los siete días de la semana. Identidad cultural : la FM 92.7 (La 2x4) mantendrá su enfoque en el tango y la música popular argentina, cumpliendo con la Ley 228. Además, se deberá asegurar que al menos el 70% de la música emitida sea de origen nacional

: la FM 92.7 (La 2x4) mantendrá su enfoque en el tango y la música popular argentina, cumpliendo con la Ley 228. Además, se deberá asegurar que al menos el 70% de la música emitida sea de origen nacional Infraestructura : el concesionario deberá proveer sus propios estudios dentro de la Ciudad, equipados con tecnología de punta, incluyendo consolas digitales, sistemas de automatización y transmisión con redundancia para evitar cortes.

: el concesionario deberá proveer sus propios estudios dentro de la Ciudad, equipados con tecnología de punta, incluyendo consolas digitales, sistemas de automatización y transmisión con redundancia para evitar cortes. Contenidos institucionales: la Ciudad se reservará el derecho de utilizar hasta un 30% de la programación semanal para contenidos institucionales y de interés público“.

Además, “como parte de la evolución tecnológica, la empresa ganadora podrá implementar plataformas de streaming y aplicaciones móviles con contenido a demanda, y herramientas de accesibilidad digital como subtitulado automático y transcripciones para personas con discapacidad”, puntualizaron.

En cuanto a la dinámica de implementación de la modificación del esquema de medios porteños, la Dirección General de Concesiones y Permisos “actuará como autoridad de aplicación y fiscalización contractual, mientras que la Secretaría de Medios ejercerá el control sobre la prestación del servicio y el cumplimiento de las exigencias técnicas”. En tanto, “los oferentes deberán acreditar antecedentes empresariales en el sector de medios de comunicación y presentar planes de inversión detallados que aseguren la excelencia del servicio durante el quinquenio de concesión”.

El rechazo de SiPreBA

“Desde SiPreBA rechazamos el avance en la privatización de los medios públicos de la Ciudad, AM 1110, FM 2X4 y el Canal de la Ciudad, impulsado por el gobierno de Jorge Macri y publicado el 17/3 en el Boletín Oficial. Los medios públicos cumplen un rol fundamental para garantizar el derecho a la información de la sociedad y no pueden ser tratados como una mercancía ni quedar sujetos a lógicas de negocio.

Defendemos el carácter público de estos medios y la tarea que realizan diariamente sus trabajadores y trabajadoras. Exigimos el resguardo de las fuentes de trabajo y los derechos de quienes sostienen esos espacios con su labor profesional.

La comunicación es un derecho y los medios públicos son una herramienta clave para garantizar información plural, de calidad y al servicio de la ciudadanía“.

Asimismo, desde el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (SUTECBA) aseguran que se trata de “una medida inconstitucional” y, según publicó este martes Ámbito, “avanzarán con la presentación de un amparo ante la Justicia”.

“Hacemos hincapié en el artículo 47 de la Constitución de CABA donde dice que tenemos que tener una frecuencia administrada por la Ciudad, no por un tercero. Esa es nuestra defensa”, remarcan desde el gremio.

La abogada y legisladora Graciana Peñafort presentó en las últimas horas un pedido de informes al respecto. “Los medios públicos no constituyen un activo comercial del gobierno de turno, sino un patrimonio social y democrático de la ciudadanía”, dijo y advirtió que la concesión va en contra del artículo 44 de la Ley Nacional N.º 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual que “consagra el principio de indelegabilidad de la explotación” y califica como “falta grave” la cesión o delegación.

El gremio advirtió que el arribo de un privado podría poner en riesgo unos 500 puestos de trabajo que actualmente se desempeñan en las radios y el canal de la Ciudad: “Nosotros queremos que sea con todos los trabajadores adentro. Estamos negociando”, aseguran.

Los detalles del plan del Gobierno porteño para las radios de la Ciudad

El concesionario tendrá a su cargo la totalidad de los aspectos técnicos y operativos que hacen al funcionamiento integral de las Radios de la Ciudad de Buenos Aires,

Obligaciones para la prestación del servicio

El concesionario deberá brindar los siguientes servicios:

1. Efectuar por cuenta y cargo todos los trabajos y actividades que hagan al funcionamiento de las Radios de la Ciudad.

2. Alquiler o puesta a disposición de un estudio/espacio propio para el desarrollo de la actividad. Remodelaciones y reparaciones del mismo.

3. Provisión de maquinarias, equipamiento, instalaciones y elementos que requiera el proyecto.

4. Desarrollo y gestión de la programación de las Radios de la Ciudad en coproducción con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5. Reintegrar al GCBA, ante su presentación los conceptos de tasas, impuestos.

Consideraciones generales para la prestación del servicio

a) Contar con personal competente para la ejecución del servicio, cuya cantidad e idoneidad satisfagan los requerimientos técnicos del presente PET.

b) Se requiere la disponibilidad de servicios profesionales y capacidades técnicas pertinentes para la ejecución de la presente contratación, asegurando la eficiencia del servicio provisto.

c) Equipamiento y sistemas informáticos destinados a la ejecución del servicio, conforme los requisitos técnicos que se detallan en el presente PET.

d) Deberán contemplarse todas las funciones, instalaciones, elementos y labores esenciales para la adecuada prestación del servicio, incluyendo aquellos aspectos que no se detallan explícitamente en el presente PET y sean necesarios en virtud de las características propias del servicio y documentos complementarios, debiendo ser considerados implícitamente para garantizar la integridad y eficiencia del servicio.

e) El concesionario deberá disponer de un estudio/espacio con capacidad suficiente para alojar y gestionar la infraestructura tecnológica requerida para el funcionamiento del servicio que asegure la continuidad y operatividad de las Radios de la Ciudad.

Características particulares para el servicio de radios de la Ciudad

a) La Radio AM 1110 deberá emitirse las 24 horas del día los siete días de la semana y tendrá alcance en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (local) y en toda la República Argentina (Nacional).

b) El contenido de la programación de la Radio AM 1110 tendrá como objetivo principal difundir la oferta educativa, cultural y turística que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con alcance al público general de la Ciudad.

c) La Radio FM 92.7 deberá emitirse las 24 horas del día los siete días de la semana y tendrá alcance en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (local).

d) La programación de la Radio FM 92.7 deberá contemplar el cumplimiento de la Ley 228/1999 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece la obligación de contar con una programación destinada íntegramente a la emisión de música de tango y popular argentina, atendiendo a las nuevas expresiones artísticas, a la difusión de actividades vinculadas a estas manifestaciones artísticas, e información general de carácter local, nacional e internacional.

e) Asimismo, deberá contemplarse el cumplimiento de Ley 6328/2020 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece que las producciones propias deberán asegurar que un mínimo de setenta por ciento (70%) de la música emitida sea de origen nacional, ya sea de autores/as, compositores o intérpretes nacionales, cualquiera sea el tipo de música de que se trate, por cada jornada de transmisión.

f) Operar y mantener las Radios de la Ciudad de acuerdo los criterios fijados por ENACOM.

Requisitos para las Radios de la Ciudad

Los detalles del plan del Gobierno porteño para el cable de la Ciudad

Obligaciones para la prestación del servicio

El concesionario deberá brindar los siguientes servicios:

1. Efectuar por cuenta y cargo todos los trabajos y actividades que hagan al funcionamiento de la Señal.

2. Alquiler o puesta a disposición de un estudio/espacio propio para el desarrollo de la actividad. Remodelaciones y reparaciones del mismo.

3. Provisión de maquinarias, equipamiento, instalaciones y elementos que requiera el proyecto.

4. Desarrollo y gestión de la programación de la Señal, en coproducción con el GCABA.

Consideraciones generales para la prestación del servicio

a) Contar con personal competente para la ejecución del servicio, cuya cantidad e idoneidad satisfagan los requerimientos técnicos del presente PET.

b) Se requiere la disponibilidad de servicios profesionales y capacidades técnicas pertinentes para la ejecución de la presente contratación, asegurando la eficiencia del servicio provisto.

c) Equipamiento y sistemas informáticos destinados a la ejecución del servicio, conforme los requisitos técnicos que se detallan en el presente PET.

d) Deberán contemplarse todas las funciones, instalaciones, elementos y labores esenciales para la adecuada prestación del servicio, incluyendo aquellos aspectos que no se detallan explícitamente en el presente PET y sean necesarios en virtud de las características propias del servicio y documentos complementarios, debiendo ser considerados implícitamente para garantizar la integridad y eficiencia del servicio.

e) El concesionario deberá disponer de un estudio/espacio con capacidad suficiente para alojar y gestionar la infraestructura tecnológica requerida para el funcionamiento del servicio que asegure la continuidad y operatividad de la señal.

Características particulares para el servicio del Cable de la Ciudad

a) La Señal deberá emitirse las 24 horas del día los siete días de la semana.

b) El contenido de la programación tendrá como objetivo principal difundir la oferta educativa, cultural y turística que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con alcance al público general de la Ciudad.

c) Deberá contemplar el cumplimiento de la Ley 2996 siendo el responsable de la transmisión de las sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en vivo y emitidas sin cortes comerciales ni de otro tipo.

d) Asimismo, deberá, contemplar el cumplimiento de La Ley 6031 Código Electoral de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires artículo 67 del que establece la obligatoriedad de la producción y transmisión en directo de los debates preelectorales públicos entre los/as candidatos/as que encabecen las listas oficializadas, además deberá la transmisión contar con mecanismos de accesibilidad tales como lenguaje de señas, subtitulado visible y oculto, o cualquier otro que pudiera considerarse propicio a tal fin.

Requisitos para el Cable de la Ciudad