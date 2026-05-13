Día Mundial del Entrenador de Fútbol: ¿por qué se celebra el 13 de mayo?

Cada 13 de mayo se celebra el Día Mundial del Entrenador de Fútbol, una efeméride dedicada a reconocer el trabajo de quienes cumplen uno de los roles más determinantes dentro de un equipo: la conducción técnica y estratégica de los jugadores.

El entrenador —también conocido como director técnico— es el responsable de planificar entrenamientos, definir tácticas, analizar rivales y liderar al plantel durante la competencia. Además de los aspectos deportivos, suele ocupar un lugar central en la construcción del grupo, la motivación de los futbolistas y la toma de decisiones dentro del club.

La fecha fue establecida en homenaje a Alex Ferguson, el histórico entrenador escocés que dirigió al Manchester United durante más de dos décadas y es considerado uno de los técnicos más laureados de la historia del fútbol. El 13 de mayo de 2013 marcó su último partido oficial al frente del club inglés y desde entonces la jornada quedó asociada a su legado.

Nacido en Glasgow en 1941, Ferguson comenzó su carrera como futbolista antes de dar el salto a la dirección técnica. Tras pasos por clubes escoceses como Aberdeen, logró construir una etapa histórica en el Manchester United, donde permaneció desde 1986 hasta su retiro en 2013. Durante ese período conquistó 38 títulos y se convirtió en una figura emblemática del fútbol europeo.

Además de los campeonatos obtenidos, Ferguson fue reconocido por su capacidad para detectar talentos y potenciar futbolistas que luego se transformaron en estrellas mundiales, como Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Eric Cantona.

Las funciones del entrenador

El rol del entrenador excede la planificación táctica de un partido. Entre sus principales funciones se encuentran la organización de los entrenamientos, la definición de objetivos deportivos, el análisis de fortalezas y debilidades del rival, la gestión de grupos y la comunicación constante con los jugadores y dirigentes.

Por eso, además de conocimientos técnicos, se considera fundamental que un buen entrenador tenga habilidades de liderazgo, empatía, capacidad de motivación y manejo de grupo. La relación de confianza con el plantel suele ser uno de los factores decisivos para el rendimiento colectivo.

A lo largo de la historia reciente del fútbol también se destacaron otros entrenadores reconocidos a nivel internacional, como Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Diego Simeone, Jürgen Klopp y José Mourinho, entre muchos otros.

La jornada busca poner en valor el trabajo cotidiano de quienes conducen equipos dentro y fuera de la cancha y reconocer el impacto que tienen en el desarrollo deportivo, humano y profesional de los futbolistas.

Entrenadores argentinos

Entre los entrenadores argentinos más influyentes de la historia aparecen figuras como Carlos Bilardo y César Luis Menotti, campeones del mundo con la selección argentina en 1986 y 1978 respectivamente, representantes de dos escuelas futbolísticas que marcaron generaciones.

También sobresalen Marcelo Bielsa, reconocido por su influencia táctica a nivel internacional; Diego Simeone, símbolo del éxito moderno del Atlético de Madrid; y Lionel Scaloni, conductor de la selección campeona del mundo en Qatar 2022. A ellos se suman nombres históricos como Helenio Herrera, Carlos Bianchi, Alfio Basile y Ramón Díaz, todos protagonistas de ciclos exitosos tanto en el fútbol argentino como internacional.

CRM