El riesgo país perforó los 500 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero

El riesgo país argentino volvió a bajar este lunes y perforó la barrera de los 500 puntos básicos por primera vez desde enero. El indicador elaborado por JPMorgan Chase llegó a ubicarse en 498 puntos durante las primeras operaciones de la jornada, impulsado por una nueva mejora de los bonos soberanos y un contexto internacional más favorable para los mercados emergentes.

La caída se produjo después de que la calificadora Fitch Ratings elevara la nota de la deuda soberana argentina de CCC+ a B-, una decisión que fue interpretada por el mercado como una señal positiva sobre la situación financiera del país.

La mejora del indicador también estuvo acompañada por una suba de los bonos soberanos en dólares. Los Bonares registraban avances de hasta 0,5%, mientras que algunos Globales trepaban más de 1% durante la rueda.

De esta manera, el riesgo país alcanzó uno de los niveles más bajos de la gestión de Javier Milei. El índice había tocado un piso de 484 puntos a fines de enero, aunque luego volvió a superar los 600 puntos en abril en medio de la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, el índice MERVAL avanzaba alrededor de 0,7% en la Bolsa porteña, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaban con resultados mixtos.

Tras conocerse la noticia, Milei celebró la baja del indicador con un mensaje en sus redes sociales. “TMAP. MAGA. VLLC!”, escribió el Presidente en su cuenta de X, en referencia a las frases “Todo marcha de acuerdo al plan”, “Make Argentina Great Again” y “Viva la libertad, carajo”.

Con información de la agencia NA