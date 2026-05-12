Los docentes universitarios perdieron el equivalente a 8 sueldos en 28 meses

En 28 meses, un docente universitario titular con dedicación exclusiva cobró 18,5 millones de pesos menos –a precios constantes de abril de 2026– que si su salario se hubiera mantenido en los niveles de noviembre de 2023. Es el equivalente a ocho sueldos completos. Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), publicado en el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para este martes.

El salario básico bruto de ese cargo pasó de $2.415.741 en noviembre de 2023 a $1.582.283 en abril de 2026, una caída del 34,5% en términos reales. El informe señala que más del 80% del gasto del Estado en universidades nacionales se destina al pago de sueldos, por lo que el ajuste presupuestario impacta de forma directa sobre los ingresos del sector.

El cuadro presupuestario refuerza esa tendencia. El gasto destinado en universidades cayó un 29,3% en términos reales en 2025 respecto a 2023. Según el IAG, la inversión del año pasado fue equivalente a la de 2007 –$5,5 billones a precios de abril de 2026–, sin contemplar que desde entonces se crearon 13 universidades públicas y se incorporaron 768.200 nuevos estudiantes al sistema. La proyección para 2026 indica que la caída continúa.

La marcha de hoy, convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los principales gremios docentes, reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, pero aún sin implementación por parte del Ejecutivo.