Milei y Adorni recortaron $2,5 billones para universidades, tratamientos de VIH y hasta obras de agua potable

Bajo el pomposo lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó este lunes lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.

El ajuste no discrimina: afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas que esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintasáreas.

Salud

El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.

Pero la crueldad del ajuste se lee en los detalles:

Cáncer y VIH: El Gobierno quitó $5.000 millones del programa de Investigación, Prevención y Tratamiento del Cáncer. A esto se suman recortes por $800 millones en el abordaje de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y otros $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.

El Gobierno quitó $5.000 millones del programa de Investigación, Prevención y Tratamiento del Cáncer. A esto se suman recortes por $800 millones en el abordaje de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y otros $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable. Organismos estratégicos: El INCUCAI (trasplantes) sufrió una poda de $831,3 millones, mientras que el Instituto Malbrán perdió $1.162 millones, lo que implica la parálisis de obras de infraestructura en laboratorios fundamentales para la soberanía sanitaria.

Educación

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

La asfixia al sistema educativo se completa con:

Salarios: La eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos.

La eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente ($8.929 millones), el mecanismo que garantizaba un piso salarial digno en las provincias con menos recursos. Universidades: Justo en la previa a la marcha de este martes, trece casas de estudio nacionales sufrieron un recorte de $5.303 millones en infraestructura. Entre las más golpeadas están la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda.

Justo en la previa a la marcha de este martes, trece casas de estudio nacionales sufrieron un recorte de $5.303 millones en infraestructura. Entre las más golpeadas están la UNLP (-$1.043 millones), la UNSAM y la Universidad de Avellaneda. Infraestructura: Se retiraron más de $21.600 millones destinados a equipamiento y obras en escuelas de todo el país.

Golpe a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras “muertas” incluye:

El Acueducto Vipos en Tucumán.

El Sistema de Agua Potable de Concordia (Entre Ríos).

La Planta Depuradora de Cloacas de Rafaela (Santa Fe).

El Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut.

Defensa y Ciencia

Ni siquiera las Fuerzas Armadas quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Por su parte, el sistema científico-tecnológico continúa su desmantelamiento silencioso: se registran fuertes bajas en el presupuesto del CONICET, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA.

CONICET –$3.280 millones

CONAE –$4.409 millones

ANLIS –$1.162 millones

Agencia I+D+i –$857 millones

El detalle del ajuste aparece en los anexos que acompañan el decreto. El considerando principal de la medida dice que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido” y que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones”. El artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.

MC